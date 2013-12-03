Kılıçdaroğlu: Kamer Genç'i yedirmeyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın konuşmasına sözlü müdahalede bulunan Tunceli Milletvekili Kamer Genç ile ilgili eleştirileri değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Kamer Genç'i yedirmek de kolay değil" dedi.

NTV'den Miray Akdağ Uluç’un sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, birçok konuda önemli mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinin iktidar çevrelerini rahatsız ettiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olması beklenen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sargül’le ilgili olarak “Kamuoyu anketi yapılacak. Gönlümden geçen isim halkın seçtiğidir. Son sözü parti Meclis’i söyleyecek” dedi.

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayıyla ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı: “Ankara seçimleri ile ilgili henüz bir karar verilmiş değil. Belki Amerika'dan döndüğümüzde belli olur.”

Dershanelerle ilgili tartışmalara değinen Kılıçdaroğlu, ”Sürecin uzaması hükümetin sağlıklı düşünmesine yol açacaktır. dershanelerin değişmesi için eğitim sisteminin değişmesi gerekir" dedi. Kılıçdaroğlu, hükümet-cemaat arasındaki gerilimde taraf olmadıklarını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın konuşmasına sözlü müdahale yaptığı için eleştirilen CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç için, “Kamer Genç'i yedirmek de kolay değil" diye konuştu.