Kemal Kılıçdaroğlu Gezi Parkı'na gitti

The Marmara Oteli’nde partililerle birlikte kahvaltı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 12.50’de partililerle birlikte Gezi Parkı’na girdi. Parkın girişinde nöbet tutan polislerle tokalaşan ve hatır soran Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra parkı dolaştı. CHP’liler ile birlikte Gezi Parkı’nın son halini inceleyen Kılıçdaroğlu çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Bu park insanlar için

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Bu bölgede buradan başka yeşil alan yok.

Bakıyorsunuz polis arkadaşlar orada. Bu kadar güzel bir yere yasak getirmişsiniz.

Devletin izniyle gezilecek. Böyle bir anlayış olabilir mi? Hangi çağda yaşıyoruz.

Bu park insanlar için.

Parkı gezince İstanbul halkının verdiği tepkinin ne kadar doğru olduğunu görüyorsunuz.

Bu mekanın korunması lazım.

Parktaki çalışmalar gayet güzel olmuş. Bunu yapanlara teşekkür ederiz ama park insanlara yasaklanamaz.

Parkı insanlara yasaklayan bir yönetime siz demokratik diyebilir misiniz? Ancak diktatörler tiranlar yapabilir bunu…