Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslendi: Mütevazılık yapmışsın; bugün yaşadıklarımızın sebebi 1970 petrol krizidir de diyebilirdin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan “2001 krizinin faturasını bugün ödemeye devam ediyoruz” demişsin. Mütevazilik yapmışsın. “Bugün yaşadıklarımızın sebebi 1970 petrol krizidir” de diyebilirdin" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bugün yaşananların, senin ekonomist olduğun sanrılarınla hiçbir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Sana ve şürekana Allah akıl fikir versin; ülke yönetiyorsunuz sizler!"