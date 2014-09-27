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'Bizim çocuklarımız neden bir siyasetin parçası olsunlar'

Kemal Kılıçdaroğlu: Ben Ortadoğu bataklığı dedim diye başbakan beni eleştirdi. Şimdi aynı sözü sayın Cumhurbaşkanı kullandı

27 Eylül 2014 18:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocukların 5. sınıftan itibaren okullara başörtüsü ile girebileceği konusuyla ilgili "5 yaşındaki çocuğa, 7 yaşındaki çocuğa türban takalım diye gündeme getiriyorlar. Bunlar doğru değil. Çocuğun elbette korunması gerekiyor. Çocuğun üstün yararı diye bir kavramı var. Bizim bunun gereklerini yerine getirmemiz lazım" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu aşçılar diyarı Bolu'nun Mengen İlçesi'nde düzenlenen 30'uncu Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nde öğrencilerin 5'inci sınıftan itibaren derslere başörtülü girilebileceği hakkında konuşmalarda bulundu. 

 

'Yazık günah bizim çocuklarımıza'

 

Çocuğun iyi eğitilmesinin gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Aklın özgürlüğü nedir onu bilebilmeli. Biz şimdi çocuğu alıp siyasi meta, siyasi unsur haline getiriyoruz. Siyasetimizin bir parçası haline getiriyoruz. Yazık günah bizim çocuklarımıza. Bizim çocuklarımız neden bir siyasetin parçası olsunlar" dedi.

 

'Başörtüsü konusundan medet umarak dikkatleri başka yere çekmek istiyorlar'

 

Kılıçdaroğlu, "Ben özellikle bu kararı alan Milli Eğitim Bakanı'ndan şunu isterim; Sen acaba Osmanlı'nın hangi gerekçeyle battığını, hangi gerekçeyle yok olduğunu biliyor musun acaba. Osmanlı'nın son döneminde okullar nasıl oldu. O okullarda hangi eğitimler veriliyordu. Acaba Milli Eğitim Bakanı merak ediyor mu" dedi. "Elalem uzaya araç gönderiyor, Mars'a araç gönderiyor. Adını ne koyuyorlar biliyor musunuz? Merak. Orada ne var acaba diye merak ediyorlar. Biz ne yapıyoruz çocuğun merakını öldürüyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Çocuk bir şey sormasın, bir şey sorgulamasın. Bunu yapmak için farklı bir eğitim modeli getiriyoruz. Yazık günahtır bu ülkeye. Bu ülke katma değeri yüksek bir ürün üretecekse bunu bilimle üretecek. Eğer bilimi alıp bir tarafa koyarsanız, bilimi dışlarsanız, bir tarafa atarsanız bu çocuklar gelecek Türkiye'yi nasıl kuracaklar" diye konuştu. Konuşmasına "Başörtüsü konusundan medet umarak dikkatleri başka yere çekmek istiyorlar" dedi.                   

 

'Davutoğlu koltuğunu Cumhurbaşkanı'na borçlu'

 

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tuzağa düşmemek lazım. Bu tuzağa düşmemek derken de eğitim sisteminin çağdaş olması lazım. Bizim Ortadoğu bataklığında işimiz yok. Ben Ortadoğu bataklığı dedim diye başbakan beni eleştirdi. Şimdi aynı sözü sayın Cumhurbaşkanı kullandı. O da Ortadoğu bataklığı dedi. Şimdi merak ediyorum, Davutoğlu beni eleştirdiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nı eleştirecek mi? Ama ben adım gibi biliyorum, eleştiremez. Neden eleştiremez, çünkü koltuğunu ona borçlu" diye konuştu.

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