Kemal Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz gecesi HTS kayıtları açıklansın

CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısındaki sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesinde ne yaptığı hakkında, "O gece nerede olduğum belli. Benim sorularımdan niçin kaçıyor? 15 Temmuz gecesi siyasi parti liderleri, Meclis Başkanı, Başbakan, bakanlar, üst düzey yöneticiler, belediye başkanları neredeydi ve kimlerle görüştüler? Neden hain darbe girişimi gecesinin HTS kayıtları açıklanmıyor. HTS kayıtları Erdoğan’ın da MİT’in de elinde... Açıklasınlar" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten İpek Özbey'in haberine göre FETÖ'nün siyasi ayağının, FETÖ unsurlarını devlete yerleştirme gücüyle ilgili odluğunu belirten Kılıçdaroğlu, "FETÖ unsurlarını devletin kılcal damarlarına kim yerleştirebilir? Yerleştiren kişiye biz FETÖ’nün siyasi ayağı diyoruz. Eğer bu konudaki yetki bende olsaydı siyasi ayak ben olurdum ama bu yetki, yürütme organına, hükûmete, o dönem hükûmetin başı olan Erdoğan’a ait. Resmi Gazete’de atamaların altında Erdoğan’ın imzası var. Bu kişi aynı zamanda ‘Ne istediniz de vermedik’ diye itiraf eden kişidir" ifadelerini kullandı.