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Kemal Gün, oğlunun kemiklerini toprağa verdi

90 gün açlık grevi yapan Kemal Gün, teslim aldığı oğlunun kemiklerini Tunceli Hozat’ta toprağa verdi

25 Mayıs 2017 20:35

Tunceli’de oğlunun kemiklerini alabilmek için 90 gün açlık grevi yaptıktan sonra kemikleri teslim alan 70 yaşındaki baba Kemal Gün bugün oğlunu Hozat Mezarlığı'nda toprağa verdi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Tunceli Çet Deresi’ne yapılan hava saldırısında yaşamını yitiren DHKP-C'li oğlu Murat Gün’ün cenazesini alabilmek için 70 yaşındaki baba Kemal Gün kent merkezindeki Seyit Rıza Meydanı'nda 90 günlük açlık grevi yaptı. Yapılan girişimlerin ardından 90 gün sonra Valilik kemiklerin Kemal Gün'e verilmesine karar verdive Kemal Gün, taahütnamenin imzalanmasının ardından dün açlık grevini sonlandırdı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün Tunceli Belediyesi'ne tutanakla teslim edilen tabut içindeki kemikler, bugün Tunceli Belediyesi yetkilileri tarafından Hozat'a götürüldü.

Hozat Cemevi'nde tutanakla baba Kemal Gün'e teslim edilen kemikler, burada cenaze namazının ardından Hozat Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Valilikten açıklama

Tunceli Valiliği de kemiklerin baba Kemal Gün'e teslim edilmesinin ardından bir açıklama yayımladı. Açıklamada şöyle denildi:

"07 Kasım 2016 tarihinde güvenlik güçlerimizce gerçekleştirilen operasyon neticesinde ölü olarak ele geçirilen, kimlik tespitinin yapılması için Adli Tıp Kurumuna gönderilen ve aralarında Murat Gün isimli DHKP/C terör örgütü mensubunun da olduğu değerlendirilen kemik parçaları Adli Tıp Kurumunca yapılan inceleme işlemine müteakip ilimize gönderilmiştir. Kemik parçalarının geç teslim edilmesinin sebebinin Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA incelemesinin uzun sürmesinden kaynaklandığı, Kemal Gün ve avukatına bildirilmiştir. Bahse konu kemik parçaları Tunceli Belediyesi tarafından defin işleminin yapılacağı İlimiz Hozat İlçesinde Murat Gün isimli şahsın babası Kemal Gün’e teslim edilmiştir."

Bu arada 90 gün süren açlık grevi nedeniyle Kemal Gün'ün sağlığının bozulabileceğini söyleyen avukatlarından Oya Aslan, "Cenaze töreninden sonra İstanbul'a götürülerek bir sağlık kurumunda detaylı kontrolden geçirilecek" dedi.

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