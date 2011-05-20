-KEMAL DERVİŞ'E DESTEK WASHINGTON (A.A) - 20.05.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) eski baş ekonomisti Prof. Dr. Kenneth Rogoff, IMF Başkanlığı için adı geçen Kemal Derviş'in, Fon başkanlığı için önemli ve göze çarpan bir seçim olacağını söyledi. Harvard Üniversitesi ekonomi Profesörü Kenneth Rogoff, Kemal Derviş'in, olası IMF Başkanlığı adaylığı konusununu değerlendirdi. Derviş'in, başkanlık için önemli bir seçim olacağının altını çizen Rogoff, başkan olması halinde, IMF'ye, etkin bir başkanlık için gerekli olan teknik bir vasıf ile siyasi kimliği getirebileceğini vurguladı. -DÜNYANIN ÖNDE GELEN BEŞ EKONOMİSTİ ARASINDA YER ALIYOR- Prof. Dr. Kenneth Rogoff, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon tarafından da göreve çağrılan dünyanın önde gelen beş ekonomisti arasında yer alıyor. BM Genel Sekreteri Ban, Kenneth Rogoff'a, dünya ekonomisinin içinde bulunduğu durum, mali krizin gelişen ekonomilere, az gelişmiş ülkelere ve BM'nin başta açlık ve yoksullukla mücadeleyi kapsayan Binyıl Kalkınma Hedeflerine olan etkilerini danışıyor. Halen Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü olan Rogoff, IMF'den önce, ABD Merkez Bankası (FED) Yönetim Kurulu'nda da çalıştı. -DERVİŞ VE DİĞER ADAYLAR- IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın istifasının ardından, Fon Başkanlığı için adı geçen isimler liste içinde Brookings Enstitüsü'nde Küresel Ekonomi ve Kalkınma Programı Başkan Yardımcılığı görevini yürüten 62 yaşındaki Kemal Derviş yer alıyor. Türkiye'de ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Derviş, kariyer hayatında, London School of Economics'i bitirdikten sonra ABD'deki Princeton College'de doktorasını yaptı ve 1977 yılından itibaren 22 yıl boyunca Dünya Bankasında çalıştı ve başkan yardımcılığına kadar yükseldi. Derviş, BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkanlığını da yaptı. Avrupa'nın desteklediği en güçlü adayların başında ise Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde (55) yer alıyor. Adaylık için öne çıkan isimlerin arasında eski Almanya Merkez Bankası Başkanı Axel Weber de bulunuyor. Diğer adaylar, Güney Afrika'nın eski Maliye Bakanı Trevor Manuel, IMF'de 2003 ile 2006 yılları arasında görev yapan ve geçen yıl ocak ayında Meksika Merkez Bankası Başkanı olan Agustin Carstens ve Brezilya'nın başarılı Merkez Bankası Başkanı olarak tarif edilen 54 yaşındaki Arminio Fraga, Singapur Maliye Bakanı Tharman Shanmugaratnam ile Kazakistan Merkez Bankası Başkanı Grigoriy Marchenko olarak sıralanıyor. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomi yetkilileri, özellikle son küresel krizin ardından etkinliği daha da artan G20'ye dikkat çekerek, IMF'deki başkanlık görevinin tüm ülkelerden adaylara açılması ve adaylıkların şeffaf nitelikler temel alınarak değerlendirilmesi talebinde bulunuyorlar. IMF'nin başkanlığını her zaman bir Avrupalı yürütürken, IMF'nin kardeş kuruluşu olan Dünya Bankasına ve IMF'nin 2 numaralı pozisyonuna ise bir Amerikalı başkanlık ediyor. IMF Başkanlığında, gelişmiş ülkelerin adayı olarak Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde yer alırken, gelişmekte olan ülkelerin ise IMF'nin yeni başkanı olarak Kemal Derviş'ten yana göründükleri belirtiliyor.