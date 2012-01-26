Kemal Burkay'ı eleştiren Sırrı Süreyya'ya sert tepki

T24

Kemal Burkay, Meclis komisyonunda "PKK'nın kuruluşunda devletin rolü araştırılmalı. PKK silah bırakmalı" deyince, örgüt Burkay'ı sert bir dille eleştirdi. Kemal Burkay da 'tehditlere pabuç bırakmayacağını' açıkladı. Radyo Kuzey'de 'Atilla Güner'le Akşam Postası' programına katılan gazeteci Muhsin Kızılkaya, Kemal Burkay'ın son açıklamalarını ve BDP'li Sırrı Süreyya Önder'in 'Kemal Burkay'ın dönüşü bir devlet projesi' sözlerini değerlendirdi.Kızılkaya, "Kemal Burkay'a saldırmak kolay tabi. Elinde silah yok, adamları yok. Sadece kalemi var! Sırrı Süreyya Önder gibiler Türkiye'de nasıl yaşıyorsa Kemal Burkay'ın da öyle yaşamaya hakkı var. Devlet projesi de ne demekmiş? Kemal Burkay'ın sözleri zaten Öcalan'ın anlattıklarıydı. Yıllar sonra PKK içinde yaşananlar da, örgütün günahları da ortaya çıkacaktır! Bu sorun yüzünden hakiketen çok insan öldü. Artık yeter. Bir taraf anlamalı ki dağdakileri öldürerek bu sorun çözülmüyor. Yıllarca militanlar öldürüldü ama hala 5000 kişiler..Öbür tarafta 30000 can aldık ama tek karış toprak alamadık, alamayacağız diyebilmeli..Tarafların bakış açısı artık değişmeli. Bunun içinde yeni bir vizyon gerek!" diye konuştu.