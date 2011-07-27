Kemal Burkay'dan İsveç’e veda mektubu...

T24 - 12 Eylül darbesinden önce yurtdışına çıkan Kürt politikacı, yazar-şair Kemal Burkay, kendisine 31 yıl dört ay boyunca konukseverlik yapan İsveç'e bir veda mektubu yazdı. 30 Temmuz'da Türkiye’ye dönüş yapacak olan Kemal Burkay mektubunda, ''Ben Kemal Burkay, bir Kürt politikacı, şair ve yazar; 31 yıl dört ay önce zorunlu olarak ülkemden ayrıldım. Çünkü sosyalist ve Kürdistani bir partinin kurucusu ve yöneticisi idim ve o ülkede sosyalizm için mücadele de, Kürt ve Kürdistan sözcükleri de yasaktı... Daha sonra, faşizmden kaçan birçok Kürt politikacısı ve aydını gibi ben de buraya iltica ettim. İsveç, demokratik bir ülke olmanın yanı sıra, doğal güzelliği ve temiz havası ile de benim şair yüreğimi kendine çekti, burayı sevdim'' dedi.



Türkiye’ye dönüş hazırlığı yapan Kemal Burkay, 31 yıl boyunca sürgün hayatı yaşadığı İsveç’e duygu yüklü bir mektupla veda etti. Burkay'ın, Taraf gazetesinde yer alan mektubu şöyle:





'Evet ülkeme dönüyorum ama seni de özleyeceğim'



“Ben Kemal Burkay, bir Kürt politikacı, şair ve yazar; 31 yıl dört ay önce zorunlu olarak ülkemden ayrıldım. Çünkü sosyalist ve Kürdistani bir partinin kurucusu ve yöneticisi idim ve o ülkede sosyalizm için mücadele de, Kürt ve Kürdistan sözcükleri de yasaktı. Bir yandan emekçi halkın ve tüm ezilenlerin özgürlük ve demokrasi mücadelesi yükselirken, diğer yandan da faşizmin ayak sesleri geliyordu.



Nitekim, ayrılışımın üzerinden çok geçmeden Türkiye’de askeri darbe oldu, cunta yönetime el koydu. Ardından tüm özgürlük, demokrasi ve barış taraftarları gibi benim dost ve arkadaşlarım da tutuklandılar, ağır işkencelere uğradılar, kimisi cezaevlerinde yaşamını kaybetti.





Şair yüreğimi kendine çekti



Daha sonra, faşizmden kaçan birçok Kürt politikacısı ve aydını gibi ben de buraya iltica ettim. İsveç, demokratik bir ülke olmanın yanı sıra, doğal güzelliği ve temiz havası ile de benim şair yüreğimi kendine çekti, burayı sevdim.



Burada dünyanın dört köşesinden politik mülteci vardı; Türk, Filistinli, Şilili vb... Sen kucağını biz Kürtlere de açtın. Bizim çocuklarımız ki kendi ülkelerinde ana dilleri ile okuma hakkından yoksundular - hala da yoksunlar- sen onlara dillerini okuyup yazabilmeleri için her türlü olanağı sundun. Hatta bu amaçla Kürt öğretmen yetiştiren bir okul açtın. Senin sosyal ve kültürel kurumların, kendi dillerinde yayın yapmaları, kitap basmaları için Kürt aydınlarına önemli destek sundular. Böylece kendi ülkemizde yasaklı olan kültürümüz burada boy verdi, çiçek açtı; bu ülkedeki Kürtler arasında onlarca yeni yazar; şair, hikayeci-romancı, araştırmacı yetişti.



Bu ülkenin Başbakanı, Olof Palme, “Kürtler mazlum bir halktır ve onlara yardım edilmelidir” dedi



Teşekkürler İsveç!





Özgür bir insan gibi yaşadım



Ben bu ülkede özgür bir insan gibi yaşadım. İsveç benim ikinci vatanım oldu. Sen benim eşimi ve çocuklarımı da barındırdın. Senin pasaportunla ülke ülke dolaştım, siyaset yaptım ve yazdım. Senin eşi az bulunur doğal güzelliklerin, ada ve körfezlerin, ırmak ve dağların, ormanların, ağacın-taşın, çiçeğin- otun sayesinde yüzlerce şiir yazdım. Bunlar da sana armağan olsun.



Yalnızca rengarenk baharların değil, yazları beyaz gecelerin ve karlı-buzlu uzun kış gecelerinle de seni sevdim.



Seni özleyeceğim İsveç



Şimdi, 31 yıl 4 ay sonra, yol açıldı ve ülkeme geri dönüyorum. Benim ülkem de dağları ve ırmakları, ova ve yaylaları, ağacıçiçeğiyle güzeldir. Umuyorum ki gün gelecek ve çok geç olmadan o da senin gibi bir özgürlük, demokrasi ve barış yurdu olacak. Ülkemin halkı bu uğurda büyük bedeller verdi ve bunu hak etti.



Evet dönüyorum, ama seni de özleyeceğim ve eğer ömür ve koşullar elverirse yine gelir, seni görürüm. Sen benim ikinci ülkemsin.



Şimdilik hoşça kal İsveç!



Hoşça kal Olof, hoşça kal Anna, hoşça kal Mona!



Hoşça kalın tüm güzel dostlarım!''