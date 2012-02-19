T24 - Uzun bir süre yurtdışında yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönen yazar Kemal Burkay, siyasete döndü.



Yazar Kemal Burkay Hak ve Özgürlükler Partisi’ne (Hak-Par) üye olarak siyasete döndü.

Kadıköy İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği üye toplantısına katılan Burkay, PKK’nın tek yanlı silah bırakmasının yararlı olacağını söyledi.

Uzun yıllar yurtdışında yaşadıktan sonra bir süre önce Türkiye’ye dönen yazar Kemal Burkay, kısa adı Hak-Par olan Hak ve Özgürlükler Partisi’ne üye oldu.

Burkay, partinin üye toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



'PKK silah bırakmalı'



Türkiye’nin hızlı bir değişim sürecinde olduğunu söyleyen Burkay, “Eskiden suç işleyen bir onbaşıya bile dokunamazdık, şimdi generaller tutuklanıyor. Bu statükonun değiştiğinin göstergesidir” dedi.

Böyle bir ortamda Kürt politikasının da değişmesi gerektiğini aktaran Burkay şunları söyledi: “Siyasetin değişmesi gerekiyor. Hem Kürtlerin Hem Türklerin talebi kanımca budur. Artık silahla sonuç almak mümkün değil. Ne devlet açısından, devlete muhalefet eden güçler açısından. Hatta PKK'nın tek yanlı silah bırakmasının yararlı olacağına inanıyoruz."



MİT-PKK görüşmesi



Burkay, konuşmasında, MİT-PKK görüşmesiyle ilgili tartışmalara da değindi. Bunun olumlu bir çaba olduğunu dile getiren Burkay, “Ama bunu aşan bir suç varsa açığa çıkmalı, örtülmemeli. Medyaya yansıdığı gibi KCK'nın devlet tarafından, MİT tarafından örgütlendiği söylendi. Yani onu tümüyle kontrol ettiğini, hatta onun eylemlerine yön verdiği söylendi. Eğer böyle bir durum varsa, bu çok ciddi bir durumdur. Ve bunun araştırılması kadar doğal bir şey yoktur” açıklamasını yaptı.