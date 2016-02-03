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Kemal Burkay: PKK'de Öcalan'ın liderliği sanıldığı kadar güçlü değil, Kandil'de birlik yok

"Buna 'halk savaşı' demek için çılgın olmak gerek, PKK'nın yaptığı çok büyük yanlış"

03 Şubat 2016 10:47

Eski Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) Genel Başkanı Kemal Burkay“PKK denilince aklınıza tek merkezden yönetilen, kararları kendi özgür iradesiyle alan bir örgüt gelmesin. Öcalan’ın liderliği de şu anda sanıldığı kadar güçlü değil. Kandil’de bir birlik yok bence. Kandil üzerinde İran’ın, Suriye’nin ve Türkiye derin devletinin etkisi var. Kandil’de değişik odaklar var, bunların bir kısmı barıştan yana değil" dedi.

 

Burkay, "Kürt kentlerini savaş alanına çevirdiler, mahvediyorlar. Kürt halkı perişan oldu, göç ediyor, her şeyini bırakıp gidiyor. Sokaklarda insanların cesetleri kalıyor. Tarihi kentler yerle bir oluyor. Buna 'halk savaşı' demek için bir insanın çılgın olması lazım, acımasız olması lazım. PKK’nın yaptığı çok büyük bir yanlıştır. Bu savaşta PKK’nın sorumluluğu çok büyük" diye konuştu.

Kemal BurkayHürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan Kemal Burkay, "Şiddet en fazla gariban Kürtleri vuruyor. Sur’da, Cizre’de yaşananlara bakın. 'Halk savaşı' deniliyor ama halk bırakıp kaçıyor. Hangi açıdan bakarsanız bakın PKK’nın yaptığı devrimci mücadele tarzı değildir. Makul bir mücadele tarzı değildir" dedi.

Ahmet Hakan'ın yaptığı söyleşiyi okumak için tıklayın

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