"Kemal Bey okların hiç birini vermez, İnce yeni partinin amblemini yay şeklinde yapsın"

Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker, CHP'de devam eden olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin olarak "Böyle bir beraberlik nereye kadar gidebilir? Yine gelecekler sözümüze. Başka bir parti, yeni bir heyecan" dedi.

"Kemal Bey okların hiç birini vermez, bilesiniz" diyen Şeker, "En iyisi Muharrem İnce oklar konusunda ısrarcı olmasın. Naçizane bir tavsiyede bulunalım. Oklar kırk tane de olsa, yay olmadan bir işe yaramaz. Yeni partinin amblemini yay şeklinde yapsın. Böylece ikisi bir araya geldiğinde işe yarayabilir" diye kaydetti.