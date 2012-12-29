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Kemal bebeğin yüzü ilk kez göründü!

Nazardan korkan Yılmaz ve eşi artık 5 aylık olan bebeklerini daha sık dışarıya çıkarmaya başladı

29 Aralık 2012 11:32

Cem Yılmaz - Ahu Yağtu çiftinin 2 Ağustos'ta dünyaya gelen ve basından köşe bucak sakladıkları bebekleri Kemal'in yüzü ilk kez görüntülendi.

Nazardan korkan Yılmaz ve eşi artık 5 aylık olan bebeklerini daha sık dışarıya çıkarmaya başladı.

Yılmaz eşiyle dün öğlen saatlerinde yılbaşı tatili için Paris'e uçtu. Yanlarına bebeklerinin bakıcısını da alıp Atatürk Havalimanı Dış Hatlar'a gelen çiftin neşeli hali dikkatlerden kaçmadı. Bu sırada ilk kez yüzü görüntülenen bebeğini kucağından indirmeyen Yılmaz, esprileriyle havalimanı personelini güldürdü.

Büyük ilgiyle karşılaşan Yılmaz, bir ara Kemal bebeği X- Ray cihazından geçirecekmiş gibi yapınca güvenlik görevlilerini korkuttu. Daha sonra espri yaptığı anlaşılan Yılmaz, nereye gittiği sorusuna "Bağcılar" yanıtını verdi. Bu sırada bakıcı ise uykulu haliyle dikkat çeken Kemal bebeğin ağzını sildi.

Cem Yılmaz geçen aylarda Bodrum'a tatile götürdüğü bebeğini böylece ilk kez yurtdışına çıkarmış oldu. Çift yılbaşı sonrası İstanbul'a dönecek.

Yılmaz'ın 1,5 yıldır TİM'de sahnelediği CM101MMXI/Fundamentals isimli gösterisinin DVD kaydı 3 Ocak'ta vizyona girecek.

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