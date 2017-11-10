Kemal Batmaz'ın kardeşi ikinci kez tutuklandı

Darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'da yönettiği belirtilen ve ‘sivil imam’ olduğu ifade edilen Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz, ikinci kez tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Batmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Velihattin Eldemir'e ifade veren Batmaz, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Şakir Batmaz'ın 'FETÖ yöneticisi olmak' iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Savcılık ve hakimlikte üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Batmaz'ın 'Erciyes Üniversitesi (ERÜ) FETÖ imamı' olduğu öne sürüldü.

Batmaz'ın savcılık ifadesinde, kardeşi Kemal Batmaz'ın FETÖ'ye ait evlerde kaldığını ve FETÖ'cü olduğunu söylediği ileri sürüldü.

Tahliye edilmişti

Kayseri'de geçen yıl ağustos ayında ERÜ'de görev yapan akademik ve idari personele yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 94 şüpheliden Şakir Batmaz dahil 26 ERÜ personeli tutuklanmıştı. 'Terör örgütü üyesi olduğu' iddiasıyla tutuklanan Batmaz, daha sonra tahliye edilmişti.