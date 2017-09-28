"Kemal Batmaz'ı sildiler; Akın Öztürk 1 numara"

Yenişafak gazetesi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Akıncı Üssü'nde yakalanan ve darbe girişiminin planlayıcılarından olduğu öne sürülen tutuklu sanık Kemal Batmaz'ın cemaat içinde 'saygı'sını kaybettiğini öne sürdü. Haberde, cemaat üyelerinin eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'e 'özel önlem' verdikleri de iddia edildi.

Yeni Şafak'taki haber şöyle:

15 Temmuz darbe girişimini yöneten FETÖ’cü askerler yargılanmaya devam ederken Sincan Cezaevi’nde tutuklu olan darbecilerin dayanışması dikkat çekiyor. Örgüt yapısını korumak ve çözülmemek amacıyla rüyalar gördüklerini iddia eden FETÖ’cüler cezaevinde yapılanmalarını korumaya devam ediyor. Sincan’daki darbecilerin, artık asker olmamalarına rağmen ast-üst ilişkisine devam ettikleri ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’e özel önem verdikleri ortaya çıktı.

FETÖ’cülerin, örgüt yapısını ve hiyerarşisini devam ettirebilmek için eski Hava kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ü ayakta tutmaya çalıştığı belirlendi. Cezaevinden çıkacakları hayalini kuran FETÖ’cülerin, bu şekilde düzenlerini ve örgüt yapısını korumaya çalıştıkları ifade edildi.

Batmaz'ı sildiler

FETÖ’cülerin, darbe girişiminin sivil imamlarından olan Kemal Batmaz’la ise hiç ilgilenmedikleri tespit edildi. FETÖ’cülerin, örgütte önem sırasına göre Fetullah Gülen ve Adil Öksüz’den sonra gelen Batmaz’ı yok saydıkları belirtildi. Darbecilerin, örgütte Batmaz’dan sonra gelmesine rağmen Akın Öztürk’ü, kendi aralarında bir numara gördükleri belirlendi. Darbe girişimi gecesi Batmaz’dan talimat alan Öztürk cezaevi paşasıyken, örgütte kendisinden daha önemli mahrem imam Batmaz’ın yalnızlaşması dikkat çekti.

Hayali yalanlara devam

Örgütte milyon liralarla oynayan Batmaz, her şeyi inkar etmeye devam ediyor. 15 Temmuz gecesi Akıncı olan ve görüntülerde kendisi olduğu belirlenen Batmaz’ın, talimatlar yağdırdığı o geceye olanları kabul etmeyerek Öztürk’ü tanımadığı yalanlarına devam ediyor