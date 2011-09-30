-Kemah ve Refahiye'de artçı sarsıntılar sürüyor ERZİNCAN (A.A) - 30.09.2011 - Erzincan'ın Kemah ve Refahiye ilçelerinde artçı sarsıntılar sürüyor. Kemah'ta bu sabah 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Kemah İlçe Kaymakamı Hasan Ongu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssünün ilçeye bağlı Bozoğlak köyü olan depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi. Ongu, depremin ardından ilçede ve köylerde inceleme başlattıklarını ve olumsuz her hangi bir duruma rastlamadıklarını belirtti. Kemah Belediye Başkanı Hüsamettin Şanal da ilçe merkezinde şu ana kadar hasar bildirimi almadıklarını, ilçeye bağlı Gülbahçe, Karacalar, Gediktepe ve Bozoğlak köylerinde özellikle eski yapılarda ufak çatlaklar oluştuğu yönünde bilgi aldıklarını kaydetti. Öte yandan gece boyunca değişik küçük ölçeklerde Bozoğlak köyünde 6, Refahiye ilçesine bağlı Gümüşakar köyünde ise 2 sarsıntı yaşandı.