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Kültür-Sanat

Keloğlan'ın arkadaşı 'biricik' öldü

Bir süredir kanserle mücadele eden keloğlan filmlerindeki 'Bicirik' karakteriyle tanınan 55 yaşındaki Aydın Babaoğlu hayatını kaybetti

31 Mart 2009 03:00

Bir süredir kanserle mücadele eden keloğlan filmlerindeki 'Bicirik' karakteriyle tanınan 55 yaşındaki Aydın Babaoğlu hayatını kaybetti

Keloğlan filmlerindeki ‘Bicirik’ karakteriyle tanınan ve bir süredir kanserle mücadele eden cüce 55 yaşındaki Aydın Babaoğlu, Zonguldak’ta yaşamını yitirdi.1970 yılında başrollerini Zeynep Değirmencioğlu ve Salih Güney’in paylaştığı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmiyle beyaz perdeyle tanışan, ardından Rüştü Asyalı ile oynadığı Keloğlan serisindeki ‘Bicirik’ tiplemesiyle milyonların sevgisini kazanan 80 santimetre boyundaki Aydın Babaoğlu, son olarak 1984’de çekilen ‘Halk Düşmanı’ adlı sinema filminde rol aldı. Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde yaşayan ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’ndan emekli olan Babaoğlu, 2 yıl önce annesinin ölmesi üzerine Zonguldak’taki yeğeni Funda Yahşi’nin evine taşındı.

14 kiloya düşmüştü

Uzun süredir evde tığ ile elişi yaparak zaman geçiren Babaoğlu’na, 3 ay önce rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede kanser teşhisi konuldu. Evde ilaç tedavisi uygulanan ve hastalığı nedeniyle 14 kiloya kadar düşen Babaoğlu, önceki gün yeniden fenalaşınca Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Babaoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Babaoğlu’nun, kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi.

Vefasızlıktan yakınmıştı

Aydın Babaoğlu, yaklaşık 2 hafta önce yerel bir gazetede yayınlanan bir röportajında, vefasızlıktan yakınarak şunları söylemişti: “Hastayım; artık yatıyorum, kafamı dinliyorum. Bir yandan grip oldum, ondan sonra hastalandım. Hiç arayan soran yok. Eski rol arkadaşlarımdan ne arayan ne soran var. Onlar beni aramayınca ben hiç aramam”






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