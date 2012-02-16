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Yaşam

Hastaneye kaldırılan 'Keloğlan' Rüştü Asya'lı taburcu oldu

Türk sinema tarihinde önemli bir yere sahip olan Keloğlan filminin başrol oyuncusu rahatsızlandı.

16 Şubat 2012 11:37

 

T24 - Bel ağrısı şikayeti ile dün Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne başvuran, tiyatro ve sinema oyuncusu Rüştü Asyalı, tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı.

Asyalı, Cuma ve Cumartesi günleri Girne'de, Nazım Hikmet'in "'Memleketimden İnsan Manzaralarından 11 tablo" gösteresiyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Asyalı, hastaneden ayrılmadan önce, kontrol ve muayenesini yapan YDÜ Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu ile basın toplantısı düzenledi.

Kaptanoğlu, Asyalı'nın dün bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu ve MR çekildiğini, belinin incelendiğini ifade ederek, bel MR'ının incelenmesinde ciddi ameliyat gerektirecek bir rahatsızlıkla karşılaşılmadığını, ilaç tedavisi altında takibin devam ettiğini söyledi.
Erkan Kaptanoğlu, Asyalı'nın Cuma ve Cumartesi günü Girne'deki oyunlarına çıkacağını kaydetti.

Rüştü Asyalı da 1993'de başlayan bel fıtığı rahatsızlığı olduğunu, Ankara'da Prof. Dr. Selçuk Palaoğlu'nun müdahalesiyle iyileştiğini, rahatsızlığının, değişik nedenlerle ara ara tetiklendiğini, bu kez yoğun oyun çalışması sırasında rahatsızlandığını belirtti.

Palaoğlu ve Kaptanoğlu'nun telefonda konuştuğunu ve Kaptanoğlu'nun tedavisiyle ayağa kalktığını ve şimdi sağlıklı olduğunu anlatan Asyalı, 17 ve 18 Şubat'ta, Nazım Hikmet'in "'Memleketimden İnsan Manzaralarından 11 tablo" gösterisiyle sanatseverlerin karşısında olacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk seyircisiyle yakın ilişkisi olduğunu, 1974'den bu yana yazdığı, oynadığı ve yönettiği oyunlarla adaya gelip gittiğini anlatan Asyalı, 13 Ocak'ta vefat eden Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı da saygıyla andı.
Asyalı, rahatsızlığıyla ilgili Türk basınında çıkan haberlerle ilgili bir soru üzerine, abartılan durumdan dolayı, seyircilerinin ve yakınlarının endişelendiğini ve buna üzüldüğünü söyledi.

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