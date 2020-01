Kellik sorunu için yeni çözüm, bilim insanları seç teli üretti

Amerikalı ve İngiliz bilim insanları ilk kez laboratuvarda insan saçı üretti. Gelişme ile birçok insanın sorunu olan kelliğin tarihe karışacağı belirtiliyor. Yöntem aynı zamanda ağır yanık vakalarının tedavisi açısından da umut veriyor.

"Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan çalışmada, ABD'deki Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi ve İngiltere'deki Durham Üniversitesi araştırmacılarının saç kaybı tedavisinde çığır açacak bir teknik geliştirdiği belirtildi.

Önce her bir saç kökünün dibindeki deri dokularından hücreler alan ve bu hücrelerden yeni saç üretmeyi deneyen araştırmacılar, hücrelerin saç yerine deriye dönüştüğünü gözlemledi. Hücrelerin "üç boyutlu kürecikler" içine yerleştirildiğinde ise saç kimliklerini koruduklarını keşfeden araştırmacılar, yedi kişiden alınan doku parçalarını söz konusu küreciklerin içine aktardı. Daha sonra bu hücreler, farelerin sırtına yerleştirilen insan derilerine nakledildi.

Araştırmacılar, altı haftalık bir sürenin sonunda yedi örnekten beşinde saç kökü şeklini alan hücrelerden yeni saçların çıktığını belirledi. Columbia Üniversitesi'nden Prof. Angela Christiano, halihazırda kellik için kullanılan ilaçların ya saç kökü kaybını yavaşlattığını ya da var olan saçların gelişimini artırdığını ancak yeni saç üretmediğini belirtti.

Ağır yanıkların tedavisinde de kullanılabilir

Prof. Christiano, "Bizim keşfettiğimiz yöntem ise hastanın kendi hücrelerini kullanarak yeni saç kökleri üretme potansiyeline sahip" dedi.

Araştırmayı yöneten Prof. Colin Jahoda da "Henüz zamana ve daha çok araştırmaya ihtiyacımız var. Ancak bir süre sonra kellik tamamen tedavi edilebilir bir duruma gelecek" ifadesini kullandı.

Prof. Jahoda, yöntemin aynı zamanda ağır yanık vakalarında kullanılan deri greflerinin kalitesinin artırılmasında da önemli bir rol oynayacağına dikkat çekti.