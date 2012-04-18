Kelliğe kök hücre umudu

Japon bilim insanları, yetişkinlerden alınan kök hücreleri kullanarak, farede kıl kökünün yeniden oluşmasını sağladı.
Araştırmacılar, genetiği değiştirilen kıl köklerinin uygun yapılar geliştirdiğini, üstderi, kılların dikleşmesini sağlayan "arrektör pili" kası, sinir lifleri gibi dokularla uyumlu bağlantılar oluşturduğunu vurguladı.
Araştırma sonuçlarının "saç tedavisinde" yeni yöntemlerin geliştirilmesinin yolunu açabileceği belirtildi.
Aynı ekip, geçen yıl bir farenin böbreğine yerleştirilen hücrelerden de diş üretmeyi başarmıştı.