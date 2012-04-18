T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kelliğe kök hücre umudu

Kök hücrelerle kıl kökü yeniden oluşturuldu. Profesör Takaşi Tsuji ve ekibi, tüysüz bir farenin derisine nakledildikten sonra tüylerin oluşmasını sağlayan kıl kökleri elde etmeyi başardı.

18 Nisan 2012 18:47

Japon bilim insanları, yetişkinlerden alınan kök hücreleri kullanarak, farede kıl kökünün yeniden oluşmasını sağladı.

Araştırmacılar, genetiği değiştirilen kıl köklerinin uygun yapılar geliştirdiğini, üstderi, kılların dikleşmesini sağlayan "arrektör pili" kası, sinir lifleri gibi dokularla uyumlu bağlantılar oluşturduğunu vurguladı.

Araştırma sonuçlarının "saç tedavisinde" yeni yöntemlerin geliştirilmesinin yolunu açabileceği belirtildi.

Aynı ekip, geçen yıl bir farenin böbreğine yerleştirilen hücrelerden de diş üretmeyi başarmıştı.

ETİKETLER

Kellikkök hücre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24