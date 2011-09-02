Kelliğe çare bulundu mu?

T24 - Yale Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, derideki yağ hücreleri, saçın çıkması için ihtiyaç duyulan kimyasalları içeriyor.



ABD'de yapılan yeni bir araştırma, kelliğin nedeni ve yeniden saç oluşumu konusunda ipuçları verdi.



Yale Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, derideki yağ hücreleri, saçın çıkması için ihtiyaç duyulan kimyasalları içeriyor. Fareler üzerinde yapılan deneylerde, saçlı derideki kök hücrelerin, yağ tarafından kontrol edildiğini gösterdi.



Bir tür yağ hücresi zerk edilen farelerde, saç uzamasının hızlandığı görüldü. Araştırma ekibi, çalışmadan elde edilen sonuçların günün birinde kelliği tersine çevirip, yeniden saç çıkmasını sağlamak için kullanılabileceğini söyledi.



Bir saç kökünün oluşmaya başladığı sırada etrafında bulunan "öncü" yağ hücrelerinin dört kat arttığını anlatan bilimadamları, yağ hücresi üretemeyen farelerde saçın normal bir döngü içinde oluştuğunu, ancak köklerin bu döngünün "uyku safhasında" hapsolup kaldığını ifade etti.



Sağlıklı bir fareden yağ hücreleri alıp, bunu yağ hücresi üretemeyen farenin derisine enjekte eden bilimadamları, iki hafta sonra saç köklerinin oluşmaya başladığını gördü. Bunun sebebi ise, öncü yağ hücrelerinin vücuttaki bir kimyasalı, kökü çevreleyen diğer hücrelere göre 100 kat daha fazla üretmesiydi.



Araştırmacılar, bu enjeksiyon işleminden sonra saç köklerinin yüzde 86'sının yeniden saç üretmeye başlayabileceğini açıkladı.



Araştırma ekibi, aynı işlemin insanlar üzerinde nasıl bir sonuç vereceğini henüz bilmiyor. Daha önce yapılan araştırmalar, kel erkeklerin kafa derisinin saçlı kısmıyla saçsız kısmında aynı sayıda saç kökü hücresi bulunduğunu ortaya koymuştu.