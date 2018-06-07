Kelkit Çayı'na düşen Halil'in, 5 gün sonra cesedi bulundu

Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA)- TOKAT\'ın Reşadiye ilçesinde, kaçan topunu almak isterken Kelkit Çayı\'na düşüp kaybolan Halil Karaçam\'ın (7), 5 gün sonra cesedi bulundu.

Olay, 2 Haziran günü Reşadiye ilçesi Kayalık Mahallesi\'nde meydana geldi. Hayrettin-Sevim Karaçam çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Halil, arkadaşlarıyla birlikte parkta oynarken, topu Kelkit Çayı kenarına kaçtı. Topu almaya giden Halil Karaçam geri dönmedi. Arkadaşlarının haber verdiği aile, çocuklarına ulaşamayınca, güvenlik güçlerinden yardım istedi. Suya düştüğü sanılan Karaçam\'ın ayakkabısının teki, bir gün sonra, en son görüldüğü yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta çayda bulundu. AFAD, dalgıç polisler ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin 5 gündür sürdürdüğü arama çalışmaları, bugün sabah saatlerinde sonuç verdi. Halil Karaçam\'ın, suya düştüğü yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu.

Sudan çıkarılan Halil Karaçam\'ın cesedi, Reşadiye Belediyesine ait cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

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