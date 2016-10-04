Kelepçeli rahimle 3 doğum yaptı; bilim dergilerine konu oldu

Ece Kumkale, çocuk sahibi olabilmek için rahmine kelepçe taktırdı, 3 çocuk sahibi oldu. 8 ameliyat geçiren 40 yaşındaki Kumkale, "Annelik hayatımın anlamı" dedi

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, Ece Kumkale, 1999’da 23 yaşındayken Tarcan Kumkale’yle evlendi. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Kumkale aynı yıl, psikoloji alanında yüksek lisans yapmak ve eşinin doktorası için ABD’nin Florida Eyaleti’ne gitti.

Evliliklerinin 4. yılında kendisinde Polikistik Over Sendromu olduğunu ve bunun çocuk sahibi olmayı güçleştirdiğini öğrenen 40 yaşındaki Kumkale, doğum kontrol hapını bıraktı ve kısa sürede hamile kaldı.

Ancak yaşadığı mutluluk, Kaan adını verdiği bebeğinin, 2004’te 20.5 haftalıkken dünyaya gelip ciğerleri gelişmediği için ölümüyle acıya dönüştü.

Riskleri göze aldı ve...

Yapılan tetkiklerde “rahim yetmezliği” teşhisi konulan Ece Kumkale, tedavi yöntemlerini araştırdı ve rahatsızlığının 10 milyonda bir görüldüğünü ve bu vakaların rahme kelepçe takılması halinde doğum yapabildiğini, bu işlemi ABD’de sadece 10 doktorun yaptığını öğrendi.

Çift, iş tekliflerini ameliyatın yapıldığı yerlere göre değerlendirdi ve Kuzey Carolina’daki Durham şehrine taşındı. Burada operasyonu gerçekleştiren Jinekoloji Derneği Başkanı Haywood Brown’a başvuran Kumkale, Brown’un ameliyatı gebeliğin 3. ayında yaptığını öğrendi.

Bunu riskli bulan Kumkale, operasyonu gebelik öncesi yapan tek kişi olan Brown’un hocası Dr. Haney’e ulaştı. Haney devreye girdi ve Dr. Brown, operasyonu gebelik öncesi yapmayı kabul etti.

Ardından Dr. Brown, Chicago’daki hocasının yanına giderek rahme gebelik öncesi kelepçe takılması operasyonlarına katıldı ve ameliyatın nasıl yapıldığını öğrendi.

Duke Üniversitesi Hastanesi’nde Ece Kumkale’nin operasyonu gerçekleştirildi.

1 oğlu, 2 kızı oldu

Erken doğumu önlemek için sezaryen yöntemiyle rahme kelepçe takılmasından 6 ay sonra hamile kalan Kumkale, bu sırada Türkiye’ye döndü. Aylarca bebek rahminde tutunsun diye neredeyse hareketsiz yaşadı.

2007’de Alper’i Türkiye’de dünyaya getirdi. Doğum sırasında yumurtalığında tümör olduğu belirlendi.

Bebeği 9 aylıkken sol yumurtalığı alındı, sağ yumurtalığında da küçük bir tümör belirlendi. Ama oğluna kardeş isteyen Kumkale, riski göze alıp yumurtalığını aldırmadı.

Kumkale, tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı ve oğlundan 2 yıl sonra rahmindeki aynı kelepçeyle Sevinç ve Esin adlı ikiz kızlarını dünyaya getirdi.

Hamileliğinin 30. haftasında kelepçenin yırtılmasına rağmen şans eseri mesanesinin rahmin önüne gelmesi, bebeklerin 3 hafta daha anne karnında kalmasını sağlamıştı.

Kilolarından da kurtuldu

Kumkale ikinci doğumundan bir süre sonra rahmini, karın zarı ve apandisini aldırdı.

Şimdi üstün zekâlı 9 yaşında Alper adlı oğlu ile 7 yaşındaki ikiz kızları Sevinç ve Esin’le mücadeleyi geride bırakan Ece Kumkale, oluşturduğu “Hassas Anne” blogunun deneyimlerini paylaşıyor.

8 ameliyatın ardından da 9 ay önce son olarak tüp mide ameliyatı yaptıran Kumkale, 40 kilo vererek aldığı kilolardan da kurtuldu.

Kumkale, “Yaşadıklarım ‘ender vaka’ olarak Avrupa Jinekolojik Onkoloji Dergisi’nde 4 sayfalık makale olarak yayımlandı. Kaybettiğim ilk bebeğim Kaan yaşasaydı 19 Mayıs’ta dünyaya gelecekti.

3 yıl sonra Alper, Kaan’ın doğacağı tarihte bize ‘Merhaba’ dedi. Annelik benim içim hayatın anlamı ve mutluluğu” dedi.