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Yaşam

Kelebek istilasının sebebi ne?

Uzmanlar açıkladı: Kelebeklerdeki artış 'deprem habercisi' mi, 'kuraklık belirtisi' mi yoksa...?

30 Haziran 2010 03:00

T24- Son günlerde özellikle İstanbul’da rastladığımız kelebeklerin gözle görülen artışı vatandaşları tedirgin etti ve bu artış halk arasında değişik yorumlara neden oldu.

Kimi kelebeklerdeki artışı “deprem habercisi” olarak gördü, kimi “kuraklık belirtisi” ya da “Afrika sıcakları habercisi”... Kelebeklerin hızla çoğalmasının arasındaki sırrı VATAN’a değerlendiren uzmanlar şöyle dedi:


* İ.Ü. Orman Fakültesi Entomoloji (böcek bilim) öğretim üyesi Prof. Dr. Erdal Selmi: Kelebek kolonileri 8-10 yılda bir normal çoğalmanın yüzlerce katı fazla çoğalma patlaması yaşarlar. Bu periyotlarda özellikle Marmara Bölgesi’nde çingene kelebeği, kır tırtılı, sünger örücüsü isimlerini taktığımız Lymantria Dispar türü kelebeklerdir. Yaygın adıyla gece kelebeği ya da gece güvesi, çingene güvesi olarak da bilinir. Tırtıl durumunda durmak bilmeden birçok bitkinin yaprakları kemirir, gelişmesini tamamlayıp kelebek haline geldiğinde de çevreye bir zarar vermez. Türkiye’de bu türün doğal düşmanları 150 kadardır bu nedenle doğa bu türün zararını kapatır. Özellikle Amerika kıtasında bu tür kelebeğin doğal düşmanı az olduğu için bitkilere zararı büyüktür ve ilaçlama yapılarak yok edilmeye çalıştı. 15 gün içinde üreme süreci tamamlanacaktır.


* İ.Ü. Orman Fakültesi, Orman Entomolojisi Koruma Anabilim Dalı Profesörü Tamer Öymen: Bu kelebeklere özellikle meşelerin olduğu yol kenarlarında daha sıklıkla rastlamak mümkün. Birkaç günlük bir olay, birkaç gün sonra bitecek. Lymantria dispar adlı bu türün erkekleri kahverengi. Daha ziyade onlara rastlamak mümkün. Çünkü şu anda uçarak dişi arıyorlar. Dişiler ise beyazımsıdır. Dişiler uçmazlar. Bu türün insanlara hiçbir zararı yoktur. Herkese doğanın bu gösterisini izlemesini öneririm.

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