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Kelebek hastası kardeşlere özel tasarım yatak hediye edildi

Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi, halk arasında 'kelebek' hastalığı olarak bilinen 'epidermolizis bülloza' hastası Ergin (17) ve Serkan Karakoç (12) kardeşlere, rahat uyumaları için özel tasarım yatak ve baza hediye etti

07 Şubat 2018 16:00

Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi, halk arasında \'kelebek\' hastalığı olarak bilinen \'epidermolizis bülloza\' hastası Ergin (17) ve Serkan Karakoç (12) kardeşlere, rahat uyumaları için özel tasarım yatak ve baza hediye etti.
Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Çalımlı Mahallesi\'nde yaşayan 10 nüfuslu Karakoç Ailesi\'nin maddi durumunun iyi olmadığını ve Ergin ile Serkan Karakoç kardeşlerin doğuştan \'kelebek hastası\' olduğunu belirledi. Yapılan değerlendirme sonucunda aileye maddi yardımda bulunulurken, Ergin ve Serkan\'a da rahat uyumaları için özel tasarım yatak ve baza hediye edildi. Yatak ve baza, sosyal destek uzmanları tarafından eve götürülerek kuruldu.
Artık geceleri daha rahat uyuyacaklarını söyleyen Ergin Karakoç, \"Ailemizin maddi durumu nedeniyle daha önce normal yataklarda uyuyorduk. Bu da benim ve kardeşimin ağrılarını artırıyordu. Bugün bize Büyükşehir Belediyesi tarafından özel yataklar getirildi. Ben bu güzel hediye için çok teşekkür ediyorum\" dedi.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Selim Elhansu ise \"Valimiz ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nun talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız kentimizin her noktasındaki dar gelirli ailelere ulaşmak, devletimizin gücünü şefkatini vatandaşımızın yanında hissettirmektir. Bugün de bu çocuklarımıza özel tasarım yatak ve baza aldık. İyi günlerde kullansınlar. Çalışmalarımız 2018 yılı içinde de hız kesmeden devam edecektir\" dedi.

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