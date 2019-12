Kelebek 1 Mayıs'ta uçacak

Yönetmen Cihan Taşkın'ın ilk sinema filmi olan Kelebek, 1 Mayıs'ta beyazperdede sinemaseverlerle buluşmayı hedefliyor.



11 Eylül terör saldırılarını konu alan Kelebek filminin çekimleri İstanbul, Afganistan ve Güneydoğu'nun çeşitli illerinde gerçekleştirilmiş.



Film, son zamanların en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday. Filmin başrollerini Caner Cindoruk, Deniz Bolışık, Volga Sorgu, Serhat Yiğit, Amerikalı oyuncu Meredith Orolow'un yanı sıra Karayip Korsanları, Cennetin Krallığı gibi dev Hollywood prodüksiyonlarından ve son olarak Kurtlar Vadisi Irak filmlerinden hatırladığımız Ghassan Massoud paylaşıyor.

Filmin görsel dilinin oluşturulabilmesi için epeyce emek verilmiş. Senaryonun amaca hizmet eden dokuz sayfası seçilip tamamen farklı oyuncularla, muadil mekanlarda çekimler yapılıp montajlanmış. Elde edilen demo üzerinde bir hafta boyunca çalışıldıktan sonra tek karesi kullanılmadan imha edilmiş.



Yaklaşık bir ay boyunca senaryoya uygun bir cam atölyesi aranmış, bulunamayınca da 17 kişilik bir ekip tarafından 13 gün gece gündüz çalışılarak Kuzguncuk'ta boş bir arsaya inşa edilmiş. Dekorasyonu için toplanan malzemeler 10'dan fazla yerden getirilmiş ve ekip burada iki gün çekim yapmış.



Filmde El Kaide terör örgütünün kampı olarak görünmesi gereken Bazda Mağaraları, 20 kişilik teknik ekibin 10 gün çalışmasıyla kamp haline getirilmiş. 10 günlük hazırlık ve 13 gün süren çekimlerde tüm ekip çöl ikliminin ne olduğunu; gündüz 40 derece gece ise 0'a yakın sıcaklıklarda görmüş. Projede Afganistan, Türkiye ve ABD çekimleri için 900 civarı figüran var. 700 kişilik kostümlerin bir kısmı özel olarak Afganistan'dan gelmiş ve tüm kostümler atmosferin gereklerine göre eskitilme aşamasından geçtikten sonra oyuncularla buluşmuş



Çekimler için İstanbul, Afganistan ve Güneydoğu'nun çeşitli yerlerinde setler kurulmuş, bazı mekânlar sıfırdan inşa edilmek zorunda kalınmış. ABD sahneleri için İstanbul'un farklı semtlerinde özel green box setler kurulmuş. Gerek çekimlerden önce gerek çekimler sırasında ABD, Meksika, Afganistan, Suriye, Azerbaycan, İstanbul, Şanlıurfa, İzmir, Adana, Gaziantep arasında hava ve kara yolculuğu yapılarak 600.000 km'den fazla yol kat edilmiş.



Filmin müzikleri için; Emmy, Grammy ve Oscar başta olmak üzere pek çok saygın ödül almış eserlerin üreticisi Brian Keane'e ait New York'taki Brian Keane Music Stüdyoları'yla anlaşılmış. Ayrıca Ömer Faruk Tekbilek ile de anlaşma sağlanmış.



Görüntü yönetmeni New York Film Akademisi'nden



Filmin görüntü yönetmenliğini NFA (New York Film Academy) Öğretim Görevlisi Demien Barba üstlenmiş. 11 Eylül terör saldırıları sonrası Doğu ve Batı arasında hızla tırmanan gerilime Mevlana öğretisiyle çözüm arayan film, kimsenin söyleyemediğini söyleyecek.



Hiçbir taraf tutmayan film epeyce tartışılacak gibi görünüyor. Yönetmen Cihan Taşkın, "Şu noktada mütevazılık yaparsam, ekibe haksızlık etmiş olurum. Bence Kelebek, bugüne kadar alıştığımız yerli film standartlarının üstünde bir iş oldu. Hikâye Türkiye'den yola çıkıyor ama dünyanın her tarafında ilgiyle izlenebilecek bir film yaptığımızı düşünüyorum." diyor. Oyuncu Ghassan Massoud ise, "Kelebek etkisi hikâyesini bilirsiniz. Dünyanın neresinde olursa olsun bir kelebek kanat çırparsa yavaş yavaş o dalga büyür, fırtınaya neden olur. Ancak bizim 'Kelebek'imizin bir farkı var; o fırtınaya neden olmuyor, tam tersine kanatlarını açıyor ve fırtınaya karşı koyuyor." diyerek filmi kendi diliyle anlatıyor.



Film Türkiye ve Amerika ile birlikte Avrupa ve Arap dünyasında da eşzamanlı vizyona girecek.