‘Kelebek’, 1 Mayıs’ta beyazperdeye konacak

‘Kelebek’ adlı film, 11 Eylül saldırısının temellerinin Afganistan’da 1996'da yaşanan savaşta atılmasını farklı bir öyküyle işliyor.



‘Cennetin Krallığı’ filmiyle tanınan Suriyeli oyuncu Ghassan Massoud’un da rol aldığı yapımın çekimleri, ABD, Afganistan, Şanlıurfa ve İstanbul'da gerçekleştirildi.



11 Eylül 2001 saldırılarını 5 yıl öncesine giderek Afganistan'daki savaşta yaşananlarla masaya yatıran "Kelebek" adlı film, 1 Mayısta gösterime girecek. Yönetmenliğini Cihan Taşkın'ın üstlendiği filmde, "Cennetin Krallığı" adlı filmle tanınan Suriyeli oyuncu Ghassan Massoud da rol aldı.



Çekimleri ABD, Afganistan, Şanlıurfa ve İstanbul'da gerçekleştirilen film, 2 milyon dolarlık bütçeyle çekildi. Çekimlerinde 900'e yakın figüranın görev aldığı filmde, ünlü yönetmen Ridley Scott'ın "Cennetin Krallığı-Kingdom of Heaven" adlı filmde "Selahattin Eyyubi" rolünü üstlenen Suriyeli oyuncu Ghassan Massoud da yer aldı. "Kurtlar Vadisi-Irak" adlı filmde de rol alan 51 yaşındaki aktör, filmde "Mevlevi dedesi İbrahim" rolünde izleyici karşısına çıkacak. Massoud’un filmin galası için de Nisan ayı sonunda Türkiye'ye geleceği belirtildi.



Filmin müziklerini dünyaca ünlü, Grammy ve Emmy ödüllü Brian Keane ile Faruk Tekbilek hazırlarken, yapımın görüntü yönetmeni Meksika asıllı Demian Barba.



‘Bir kelebek kanat çırpsa’



Senaryosunu Mahmut Bengi'nin kaleme aldığı filmin yapımcılığını Mahmut Bengi, Oktay Berber ve Osman Demir üstleniyor.



Ghassan Massoud, Caner Cindoruk, Deniz Bolışık, Şahin Çelik, Münir Can, Tuncay Beyazıt, Gürol Güngör, Kadir Kırıcı, Serhat Yiğit, Ferda İşil, Volga Sorgu, Sümer Tilmaç, Ergun Doğmacı, Sonat Dursun, Meredith Orlow, İbrahim Halil Azak ve Lami Ateş'in rol aldığı filmin konusu şöyle:



11 Eylül saldırılarına henüz 5 yıl var. Ama facianın temelleri şimdiden atılmaktadır. Çünkü dünya karışık bir yerdir ve hiçbir şey bir gün önce başlamaz.



Yer Afganistan... İç savaşın en sıcak günleri yaşanırken, canından, malından ve evlerinden olan binlerce insan, çatışmaların sona ermesini beklemektedir. Yusuf ve arkadaşları ise insani yardım amacıyla oraya gitmeyi düşünmektedir.



Derler ki "Burada bir kelebek kanat çırpsa, Atlantik'te fırtınaya sebep olabilir. İşte biz, her birimiz tıpkı o kelebek gibiyiz, fakat bir farkla; bizim kelebeğimiz fırtınaya sebep olmaz. O, kanatlarını açar fırtınaya karşı koyar. Mevlevi dedesi İbrahim, sanki olacakları biliyormuş gibi bu sözlerle Yusuf ve arkadaşlarını yolcu eder. Yusuf ve beraberindekiler, yola çıkmak için hazırlanırken Usame bin Ladin de yeni karargahı olan Afganistan sınırından geçmektedir.



Yusuf ve arkadaşları, o yıl Afganistan'da binlerce insanla tanışır. İçlerinden biri de 11 Eylül 2001'de bütün dünyanın tanıyacağı genç bir adamdır...



Çekim notları



‘Kelebek’ adlı yapım için projenin ilk adımı Mart 2007'de yönetmen Cihan Taşkın tarafından atıldı. Haziran 2007'de senaryo hazırlıkları başlarken, senaryonun tamamlanması 8 ay sürdü.



Filmin görsel dilinin oluşturulabilmesi için senaryonun amaca hizmet eden 9 sayfası özel olarak seçildi ve farklı oyuncularla değişik mekanlarda çekimler yapılarak montajlandı. Bu çalışma üzerinde yapılan hazırlıkların ardından, 13 dakikalık malzeme arşive kaldırıldı.



Çekimlerin yapılacağı uygun bir cam atölyesi için aramalar sonuç vermeyince, sanat yönetmeni Özgür Kemertaş önderliğinde kurulan 17 kişilik ekip, 13 günde Kuzguncuk'ta bulunan boş bir arsaya atölye inşa etti. Mekânın dekorasyonu için toplanan malzemeler de 13 farklı yerden getirildi.



Filmde terör örgütünün kampı olarak kullanılan Bazda Mağaraları, 20'den fazla kişinin 10 günlük çalışmasıyla çekime hazır hale getirildi. 10 günlük hazırlık ve 13 günlük çekim sürecinde ekip, gündüz 40 santigrat derecenin üstüne çıkan, gece ise eksi beş santigrat derecenin altına inen hava sıcaklıklarında çalışarak çöl iklimiyle tanıştı.



Kostümlerin bir kısmı özel olarak Afganistan'dan getirilirken, çekimlerde kullanılmadan önce özel olarak "eskitilme aşamasından" geçirildi. Gerek çekimlerden önce, gerekse çekimler sırasında ABD, Meksika, Afganistan, Suriye, Azerbaycan, İstanbul, Şanlıurfa, İzmir, Adana ve Gaziantep arasında havadan ve karadan kat edilen toplam mesafe 600 bin kilometreyi geçti.



Büyük bir kısmı, kamera arkasında olmak üzere 35 farklı motorlu araç kullanılırken, 3 ay içerisinde ekip toplam 42 iş günü çalıştı.