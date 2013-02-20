Kelebeğin Rüyası galasını yaptı

Yılmaz Erdoğan'ın "Kelebeğin Rüyası" adlı filminin galası dün akşam Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı galada Lütfi Kıdar'ın yoluna 40 adet gökyüzü tarayıcısı yerleştirildi. Gala girişi "Kelebeğin Rüyası" isimli ışıklı dekorla süslendi.

Binanın önüne 10 metre genişliğinde 30 metre uzunluğunda bir koridor yerleştirildi. Binanın kokteyl alanında yer halı ile duvarlar kırmızı kadifelerle kaplanarak, filmden kareleri yansıtan tablolarla süslendi. Galaya oyuncular klasik otomobillerle geldi. Yağan aşırı yağmur nedeniyle oyuncular kırmızı halıda görevlilerin tuttuğu şemsiyelerle salona giriş yaptılar. Filmin oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat, Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan da ayrı ayrı klasik arabalarla galaya geldiler.

Kelebeğin Rüyası'nda aşk, şiirin de hayatın da başrolünü üstleniyor. Film, şairlerin altın çağı olan yıllarda, İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde adım adım gelişen bir aşkı anlatıyor. 'Kelebeğin Rüyası' 22 Şubat Cuma günü vizyona giriyor.

Film hakkında yorum yapan Yekta Kopan, tüm oyuncuları çok başarılı bulduğunu Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat'ın oyunculuğundan ise çok etkilendiğini dile getirdi.

Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay ise film hakkındaki şunları söyledi:"Oyuncular çok başarılı, film izleyiciyi kendine bağlıyor, ancak biraz uzun buldum."

Uğur Vardan da şunları dedi: "Filmin hüznü çok başarılı Rahmetli Aziz Nesin “Bizde iki kişiden üçü şairdir” derdi. Lakin bu “yoğunluk” bir türlü sinemamıza sirayet etmemişti. Kendisi de şair olan Yılmaz Erdoğan, öncelikle üzerine düşen kutsal bir görevi yerine getiriyor ve edebiyatımızın iki sessiz sakin genç ustasını “Kelebeğin Rüyası”yla perdeye taşıyor.

Film, atmosferi, dönem ruhu, karakter derinlikleri, görselliği ve hüznüyle son derece başarılı. Oyunculuklar açısından da Kıvanç Tatlıtuğ ilk önemli “uzun metraj” sınavından başarıyla çıkıyor."