Kelaynakların dönüşü

Doğa Derneği Genel Müdürü Güven Eken, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 18 yıl aradan sonra göçe gönderilen 5 kelaynaktan 2'sinin yeniden ilçeye dönmesinin, kelaynakların neslinin devamı için önemli bir gelişme olduğunu belirtti.



Doğa Derneğinden yapılan açıklamaya göre, 1950 yılından itibaren tarım ilaçlarının aşırı kullanımı ve yaşam alanlarının azalması nedeniyle sayıları giderek azalan kelaynak kuşları için 1977 yılında Birecik'te kelaynak üretme istasyonu kuruldu.



1990 yılına kadar göç etmelerine izin verilen kelaynakların, o tarihten itibaren geri dönmemesi nedeniyle kuşların göçe gönderilmemesine karar verildi.



Dünyada sadece Birecik, Suriye ve Fas'ta yaşayabilen kelaynakların neslinin devamını sağlamak için, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Doğa Derneği birkaç yıl önce ortak bir çalışma başlattı.



Bu kapsamda, göç döneminde Birecik'teki üretme istasyonunda kafeslere alınan kelaynaklar yalnızca üreme dönemlerinde serbest bırakılmaya başlandı. Bu yöntemle sayıları 100'e kadar yükselen kelaynaklardan bir kısmının geçen yıl göçe gönderilmesine karar verildi. 18 yıl aradan sonra geçen yıl vücutlarına uydu takip cihazı takılarak göçe gönderilen 5 kelaynaktan 2'si, bir süre sonra Suriye yolundan geri döndü. Diğer 3 kelaynaktan da bir süredir haber alınamıyordu. Birecik'te kelaynakların halkalama çalışmasını yürüten Çevre ve Orman Bakanlığı ile Doğa Derneği uzmanları yakalanan kelaynaklardan ikisinin geçen yıl Eylül ayında koloniden ayrılan ve "HX Sarı ile JPH Yeşil" numaralı halkaları taşıyan "Fırat ve Dicle" adlı kuşlar olduğu belirlendi.



Kelaynakların göç kabiliyeti



Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Derneği Genel Müdürü Güven Eken de Çevre ve Orman Bakanlığı ile Doğa Derneğinin kelaynaklar için ortaklaşa çalışmaya başladığı günden bu yana hep bugünün hayalini kurduklarını ifade etti.

İki genç kelaynağın göçü başarmış olmasının sadece Türkiye'de değil, uluslar arası ölçekte de büyük heyecan uyandırdığını ve bu yıl iki kelaynağa daha verici takıldığını belirten Eken, şunları kaydetti:

"Birecik'ten gelen haber, kelaynakların neslinin devamı için çok önemli bir gelişme. Bu yıl toplam beş kelaynağı uydudan takip edeceğiz. Bu kuşlar sayesinde elde edeceğimiz veriler kelaynakların doğadaki yaşamlarına devam edebilmesi için büyük önem taşıyor."



