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Sağlık

Kel erkeklerin kalp hastalıklarına yakalanma riski yüksek!

4 bin erkeği kapsayan araştırmaya göre; kelliğin görüldüğü erkeklerde, prostat kanserine yakalanma riski yüzde 50 daha fazla

04 Nisan 2013 14:41

British Medical dergisinde yayınlanan bir çalışmada kel erkeklerin kalp hastalıklarına yakalanma riskinin diğer erkeklere oranla daha yüksek olduğu belirtildi.

Araştırmaya göre koroner kalp hastalığı geçirme riski taşıyan erkekler alın saç çizgisinde açılma yaşayanlar değil, kafalarının tam tepesinde kelleşme görülen erkekler.

37 bin erkek üzerinde 11 yıldır yapılan çalışmaların sonucunda kel erkeklerin diğer erkeklere oranla yüzde 32 daha fazla kalp hastalığına yakalanma riski olduğu ortaya çıktı. 55-60 yaş arası erkeklerde ise bu oran yüzde 44’e çıkıyor. Sonuçlar Japonya, Avrupa ve ABD’de yürütülen yedi farklı çalışmanın karşılaştırılmasıyla elde edildi.

Kellik ile kalp rahatsızlıkları arasındaki bağlantıya neyin sebep olduğunun belirtilmediği çalışmada araştırmacılar, kelliğin kalp rahatsızlığının altında yatan  hastalıkların bir semptomu olabileceğinin altını çiziyor.

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