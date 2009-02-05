Kekik, havuç ve kerevizle seks gücünüzü artırın

Kriz döneminde yaşadığı problemler nedeniyle seksten uzaklaşanlar, doğru beslenmeyle cinsel yaşamlarını yeniden canlandırabilirler. Bunun için sofralarında çikolata, kekik ve roka gibi besinlere yer vermeliler.



Alman Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzman Doktoru Murat Berksoy Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, kriz döneminde çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için sorularımızı yanıtladı:



Baklagil yiyin



Krize rağmen çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere ne öneriyorsunuz?



Krizde stresin etkisi ile sperm ve yumurta sayısı düşebilir. Bu dönemde anne-baba olmak isteyen çiftler, et yerine kuru baklagillerden yararlanabilir. Sebzelerden yeşil yapraklı olanlar, vitaminlerin birçoğu ve bazı madenlerden daha zengindir. Ama sebze ve meyveleri satın alırken, turfanda olanlar yerine taze mevsim sebze ve meyveleri tercih edilmeli. Mevsimlik sebze ve meyveler turfandalardan daha ucuz, daha lezzetli ve daha besleyicidir. Bal ve pekmez de yiyecekler arasında bulunmalı.



Doğru saklayın



Peki bu besinleri saklamak ve pişirmek de önemli mi?



Evet, besinleri hazırlama, pişirme ve saklama ilkelerine dikkat edilmeli. Beslenmeye ayrılan bütçe iyi bilinmeli ve satın almadan önce besinlerin değişik yerlerdeki fiyatları araştırılmalı. Pazarların genellikle manav ve bakkallardan daha ucuz olduğu, aylık satın alınacak besinlerin tüketim kooperatifleri gibi az kârla satış yapan yerlerden temin edilebileceği unutulmamalı. Hiç kimse bu dönemde kötü ve yanlış beslenip hastalanacak kadar zengin değil. Yanlış, dengesiz ve kötü beslenmenin etkisiyle ortaya çıkacak fiziksel ve bedensel rahatsızlıkların da maliyeti oldukça yüksektir.



Kahveyi azaltın



Çiftlere, cinsel ilişki öncesi ve sonrası için vereceğiniz tavsiyeler var mı?



Çiftlere kahve ve çayı sınırlamalarını, kahvaltı ve akşam yemeklerinde birlikte olmalarını, eve iş taşımayıp zamanlarını iyi planlamalarını, yatmadan önce haber izlemekten kaçınmalarını, yardım istemekten, sorunlarını konuşmaktan çekinmemelerini, gülmeye ve eğlenmeye zaman ayırmalarını, esnek olmaya çalışmalarını, dua ederek rahatlamalarını, kendilerine güvenmelerini, dinlendirici müzikler dinlemelerini, sabırlı olmaya çalışmalarını ve kaliteli bir uyku için gerekli hazırlıkları yapmalarını öneriyoruz. Endişe, korku ve kaygılardan kurtulun, birbirinize iltifat edin. Doğru beslenin.



Çay ve kahveyi azaltın



Peki stresin azalmasını sağlayan yiyecekler var mı?



Kiraz, çilek, kivi ve böğürtlen gibi C vitamini açısından güçlü olan meyveler sayesinde vücudunuzdaki strese neden olan kortizol hormonu azalır. En az yüzde 70 kakao içeren siyah çikolata da yararlıdır. Yoğurtla beraber kuşkonmaz ve potasyum ve likopen açısından zengin domates yemenizi de öneririm. Ayrıca somon, sardalya ve uskumruda bulunan Omega-3 çok yararlıdır. Muz, avokado, erik, pirinç, patates ve makarna yenebilir. Bal ekleyerek yeşil çay, papatya çayı, melisa gibi bitki çayları içilebilir. Dondurma, lahana, pazı, tarçın, semizotu, nar, kuru erik, kabak çekirdeği stresi azaltır.

