Keira'ya sansür

Filmin sonunda Keira Knightley, dayak yemiş haliyle yerde yatarken görülüyor. İşte bu son sahnenin ve genel olarak filmin içerdiği şiddetin televizyon izleyicilerinde şok etkisi yaratacağına karar veren Clearcast isimli kurul, reklamın televizyonlardaki yayın iznini iptal etti. Aile içi şiddet konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan tanıtım filmi, 2 Nisan'dan bu yana televizyonlarda prime time sonrasında gösteriliyordu.