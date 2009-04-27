T24 LogoT24 Logo
Magazin

Keira'ya sansür

Keira Knightley' e yasak geldi

27 Nisan 2009 03:00

Women's Aid Vakfı tarafından hazırlanan ve Joe Wright tarafından yönetilen 2 dakikalık reklam sinemalarda ve internette milyonlarca kez izlendi. The Cut adı verilen reklam filminde, akşam eve film setinden işi nedeniyle geç gelen Keira Knightley'nin erkek arkadaşı tarafından dövülmesi konu ediliyor.

Keira Knightley'e sansür - VİDEO
Keira Knightley - FOTOGALERİ

Filmin sonunda Keira Knightley, dayak yemiş haliyle yerde yatarken görülüyor. İşte bu son sahnenin ve genel olarak filmin içerdiği şiddetin televizyon izleyicilerinde şok etkisi yaratacağına karar veren Clearcast isimli kurul, reklamın televizyonlardaki yayın iznini iptal etti. Aile içi şiddet konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan tanıtım filmi, 2 Nisan'dan bu yana televizyonlarda prime time sonrasında gösteriliyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24