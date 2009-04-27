Keira'ya sansür

Women's Aid Vakfı tarafından hazırlanan ve Joe Wright tarafından yönetilen 2 dakikalık reklam sinemalarda ve internette milyonlarca kez izlendi. The Cut adı verilen reklam filminde, akşam eve film setinden işi nedeniyle geç gelen Keira Knightley'nin erkek arkadaşı tarafından dövülmesi konu ediliyor.
Keira Knightley'e sansür - VİDEOKeira Knightley - FOTOGALERİ
Filmin sonunda Keira Knightley, dayak yemiş haliyle yerde yatarken görülüyor. İşte bu son sahnenin ve genel olarak filmin içerdiği şiddetin televizyon izleyicilerinde şok etkisi yaratacağına karar veren Clearcast isimli kurul, reklamın televizyonlardaki yayın iznini iptal etti. Aile içi şiddet konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan tanıtım filmi, 2 Nisan'dan bu yana televizyonlarda prime time sonrasında gösteriliyordu.