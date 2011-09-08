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Keira Knightley: İçimde erkek çocuğu var

Karayip Korsanları'nın güzel yıldızı Keira Knightley, bugüne kadar 40'a aşkın projede boy gösterdi. 2012 de vizyona girecek Anna Karenina filminde başrolde oynayacak.

08 Eylül 2011 03:00

T24 - Karayip Korsanları'nın güzel yıldızı Keira Knightley, bugüne kadar 40'a aşkın projede boy gösterdi. 2012 de vizyona girecek Anna Karenina filminde başrolde oynayacak.

Keira Knightley'nin fotoğrafları için TIKLAYIN



Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Maire Claire dergisinin ekim sayısına kapak kızı olan ve bir de söyleşi veren İngiliz oyuncu Keira Knightley, eski sevgilisiyle ilişkisi olan evli bir kadını canlandırdığı ‘Last Night’ filmi hakkında konuştu. 26 yaşındaki oyuncu kadın-erkek ilişkilerinden gelecekteki projelerine kadar birçok konuda soruları yanıtlarken ilişkilerde en önemli unsurun sadakat olduğunu belirtti. Knightley, aldatma konusuna da değinerek, kadınların duygusal ihaneti daha kötü bulduğunu, erkekler içinse fiziksel ihanetin daha fazla önem taşıdığını söyledi.

Sexting’i ilk defa duymuş!


Cinsel içerikli mesajlarının (sexting) ihanet sayılıp sayılmayacağı hakkında yöneltilen soruysa ünlü oyuncuyu şaşırttı. Bu terimi daha önce duymadığını, bu yüzden ne cevap vereceğini bilemediğini söyleyen Knightley, bu soruyu yanıtsız bıraktı.

Moda konusunda rahat kıyafetleri tercih ettiğini belirten oyuncu, 14 yaşına kadar etek giymediğini itiraf ederken, erkek kıyafetlerini daha fazla sevdiğini, hatta ‘içinde ufak bir erkek çocuğu’ olduğunu söyledi.



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