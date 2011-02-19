Kefeni açıp hatıra fotoğrafı çeken imama soruşturma

T24



Edirne meydanında böyle bir kişi öldürülürse



Müftülük soruşturma başlattı

Edirne'nin Havsa ilçesi’ne bağlı Şerbettar Köyü’nde başına aldığı darbe sonucu bayılan ve diri diri toprağa gömüldükten sonra hayatını kaybeden 8 yaşındaki Hasret Karakoç’un cenaze töreninde, kefene sarılı çocuğun yüzünü cep telefonu ile görüntüleyen ve şeriata destek veren konuşması ile dikkat çeken köy imamı Eşref Sevimli hakkında Edirne Müftülüğü soruşturma başlattı.Havsa’nın Şerbettan Köyü’nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Emine ve İlkay Karakoç çiftinin 3 çocuğunun en büyüğü olan ilköğretim okulu 2’nci sınıf öğrencisi Hasret Karakoç, geçen salı günü, komşusunun 17 yaşındaki oğlu S.Ş. tarafından toprağa diri diri gömülünce havasızlıktan boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili S.Ş. ve annesi 55 yaşındaki S.Ş. tutuklandı.Dün, Karakoç ailesinin evinin önünde düzenlenen cenaze töreninde, ailenin isteği üzerine köy imamı Eşref Sevimli, tabutun içinde kefene sarılı olan Hasret’in yüzünü açarak ailesine gösterdi. Burada imam Sevimli ile bazı vatandaşlar, ’hatıra’ kalması için cep telefonları ile Hasret’in yüzünü görüntüledi.Ardından da dua okutmak isteyen imam Eşref Sevilmiş, cemaate hitaben şunları söyledi: "Kızımız hem şehit hem de melektir. Bu yavrumuz boğularak zulümle öldüğünden şehit olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla biz bu yavrumuzu hayır duamız ile yaad etmeni yanı sıra, içimiz yanıyor, yakınıyoruz. Yara hepimizin, bunları hep birlikte paylaşıyoruz.Toplumda yaşadığımız müddetçe dinimizden ne kadar uzaklaşıyorsak, yaptığımız hareketlerimiz ve kötülüklerde o kadar aşırılık meydana geliyor. Bu yavruya kıyıpta bu hale sokanların cezası ne olabilir. Her birinize sorsak, her biriniz lime lime ederiz. Ama dinin emirleri ile emredilse, Edirne meydanında öyle bir kişi öldürülse, acaba bu ülkede kaç tane cani meydana çıkar, çıkamaz. Ama kanunlarımız veya insan haklarıdır, bağımsızlıktır, demokrasidir diye herkes canilerin yanında olursa, onlar o hakların arkasında sığınırsa, bizlerde yavrularımaz, biz olmasa da ülkemizde birilerine böyle ateş düşer ve ağlar."Televizyonların haber bültenlerinde imam Sevimli’nin Hasret’in cansız yüzünü cep telefonu ile görüntülemesi ve yaptığı konuşması yer alınca Edirne Müftülüğü’nü harekete geçti. Edirne Müftüsü Ömer Taşçıoğlu, bu konuşma ve ortaya çıkan görüntü nedeniyle köy imamı hakkında idari soruşturma başlattı.