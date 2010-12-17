KEFALETİ ÖDENEN ASSAGEN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

T24- İngiliz Yüksek Mahkemesi, İsveç'in yaptığı iddia edilen itirazı reddederek Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'la ilgili kefaletle serbest bırakılma kararını onayladı. Kararın ardından kefaleti ödenen Assange Türkiye saatiyle 20.00’de serbest bırakıldı.



İsveç'in Assange'ın kefaletle serbest bırakılması kararına itiraz etmesi üzerine bugün yapılan temyiz duruşması, Londra'daki Yüksek Mahkeme'de Türkiye saatiyle 13.30'da gerçekleşti.

Wikileaks kurucusu cezaevi aracıyla mahkeme binasına getirilirken, ellerinin kelepçeli olması dikkat çekti. İsveçli savcı Assange'ın hapiste kalması ve ülkesine iade edilmesi için İngiliz savcı Duncan Ouseley'i ikna etmeyi başaramadı.

İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesinin önceki gün Assange'ın 200 bin sterlin kefaletle serbest bırakılması kararına karşı çıkan İsveç tarafı, kararı temyize götürmüştü.

'Gereksiz bir duruşmaydı'

Assange'ın avukatı Mark Stephens, duruşmanın ardından mahkemenin önünde yaptığı açıklamada, mahkemeden çıkan karardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu gereksiz bir temyiz duruşmasıydı" dedi.

Assange'ın serbest bırakılması için gereken kefalet miktarını ve gerekli evrakları hazırlamaya çalıştıklarını söyleyen Stephens, "Julian'ın bugün serbest bırakılmasını bekliyoruz. Hukuk ekibimiz bunun için elinden geleni yapıyor. En kötü ihtimal işlemlerin gecikmesiyle Julian yarın serbest bırakılacaktır" diye konuştu.

Assange'ın ilk sözleri

Kefaleti ödenen Assange Türkiye saatiyle 20.00’de serbest bırakıldı. Assange adliye çıkışında yaptığı açıklamada “Dünyanın her tarafından gelen destekler için teşekkür ederim” dedi. Assange yaptığı açıklamada İngiliz adalet sistemine yönelik eleştirilerde bulundu ve yattığı cezaevindeki koşulların ilkel olduğunu iddia etti.

Assange temyiz duruşması sonuçlanana kadar Londra'daki Wandsworth Cezaevi'nde kaldı. Serbest kalan Wikileaks kurucusu gazeteci ve emekli ordu mensubu Vaughan Smith'in Bungay kasabasındaki evinde kalacak. Assange 11 Ocak 2011'deki duruşmaya kadar elektronik kelepçe ile yaşayacak ve sadece belli saatlerde evden dışarı çıkacak.

İngiliz yargıç, Assange'ın 200 bin sterlininin mahkemede ödenmesi koşuluyla toplam 240 bin sterlin kefaletle şartlı tahliyesine karar vermişti.

Şartlı tahliye koşulları arasında, mahkemeye tebliğ ettiği adreste bulunması, belli saatler arasında sokağa çıkmaması, polise her gün bildirimde bulunması ve ayak bileğine elektronik kelepçe takılması bulunuyor.

11 Ocak 2011'de başlayacak yargı sürecinde ise Assange'ın İsveç'e iadesi konusunun ele alınması bekleniyor. İngiliz hukukçular bu sürecin uzun sürebileceğine dikkati çekiyor.

Suçlamaların Wikileaks'in yayımladığı belgelerle ilgili olmadığı söylense de Assange'ın avukatları ve destekçileri, İsveç'in suçlamalarının "siyasi" olduğunu savunuyor. İsveç Assange'ı iki kadına tecavüz etmekle suçluyor ve iadesini istiyor.

Assange'a komplo soruşturması

ABD’li yetkililer de, ABD büyükelçiliklerine ait gizli belgeleri yayımlayan Wikileaks sitesinin kurucusu Julian Assange’ın, bu bilgileri sızdırdığı düşünülen ordu istihbarat yetkilisiyle olan ilişkisini araştırıyor.

ABD'nin yürüttüğü soruşturmadaki amaç, Assange’ın ABD ordusuna ait bilgileri sızdıran er Bradley Manning’i yaptığı eylem aşamasında teşvik edip etmediğini anlamak. Eğer Assange’ın Manning’i bilgileri sızdırması için cesaretlendirdiği tespit edilirse, kendisine karşı yaşanan sızıntıda komplocu rolü oynadığı için dava açılabilecek.