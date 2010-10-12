Kediyi öldüren gencin cezası belli oldu

T24- İzmir'in Bornova İlçesi'nde geçen perşembe gecesi büfeci Arda Damar tarafından beslenen yavru kediyi, başını ezerek öldüren üniversite öğrencisi U.G.'ye 687 TL para cezası kesildi. U.G.'nin eğitim gördüğü Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı da olayla ilgili yasal işlem başlattıklarını duyurdu.



Görenlerin kanını donduran görüntüler, Bornova'da bir büfenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. 8 Ekim sabahı büfesini açmaya gelen Arda Damar, bir kutunun içinde beslediği kedinin yerinde kan izleri gördü. Güvenlik kamerasını inceleyen Damar, gece büfenin önüne ellerinde pitbull köpekle gelen bir grup gencin önce köpeklerini kedinin üzerine saldırtmak istediklerini, başaramayınca da birisinin kediyi feci şekilde tekmeleyip, başını de ezerek öldürdüğünü gördü. Büfeci görüntüleri polise verdi.



Kediyi, 3 arkadaşıyla birlikte tekmeleyip, başını ezerek öldüren Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi U.G. ile bir arakadaşı dün gözaltına alındıktan sonra savcıya ifade verdi. Kamera görüntülerinde 4 kişinin görünmesine rağmen olayı U.G.'nin gerçekleştirdiği, diğerlerinin karışmadığı anlaşıldı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin yayınlanması, hayvanseverlerin suç duyurusunda bulunması ve Emniyet'in işlem yapmasının ardından harekete geçen İzmir Çevre ve Orman İl Müdürlüğü de, U.G.'ye Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. Maddesi uyarınca 687 TL para cezası kesti. Müdürlük ayrıca olayda kullanılmak istenilen Pitbull cinsi köpeğin alınması için Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne yazı yazdı.



İzmir İl Çevre ve Orman Müdürü Osman Kaynak imzasıyla yapılan açıklamada Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesinde sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu'nda belirtilen durumlar dışında öldürülmelerinin yasak olduğu, bunun aksine hareket edenlere 687 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi.



Bornova Belediye Başkanı CHP'li Kamil Okyay Sındır da olayı konuda, “Buna neden olanların yasalar önünde en kısa zamanda hesap vermesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.Başkan Sındır, ilçe sınırları içindeki Küçükpark'ta gece yarısı savunmasız bir kedinin acımasızca öldürülmesini şiddetle kınadığını açıkladı, “Bornova, insan ve hayvan haklarını her yerde savunan uygar insanların kentidir.



Küçükpark'ta yaşanan olayda Pitbull cinsi köpeğin bile dokunmadığı, kendisini savunamayan felçli bir kedinin insanlar tarafından vahşice öldürülmesi hem düşündürücü, hem de üzücüdür. Böylesi canice davranışların uygar ve aydın Bornova halkımız tarafından da lanetlendiğini kamuoyuna saygıyla duyuruyorum” dedi.



Disipline de verilecek



Bu arada U.G.'nin öğrenim gördüğü Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bir kediyi tekmeleyerek öldüren genç hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca yasal işlemlere başlandığı ifade edildi. Açıklamada, “EÜ Su Ürünleri Fakültesi'ne bu yıl kayıt olan U.G.'ın yapmış olduğu insanlık dışı davranışı tüm öğretim üyelerimiz, çalışanlarımız ve öğrencilerimiz olarak kınıyoruz. Farklı toplumsal olaylarda olduğu gibi, bu insanlık dışı davranışın neticesinde akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizden gelen yoğun tepkiler üniversitemizin etik ve bilimsel değerleri her zaman öncelikle savunmakta olduğunu göstermektedir. İnsan ve hayvan haklarına saygı, üniversitemiz öğrencileri ile paylaşılan temel değerlerdendir. Bu kapsamda öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca yasal işlemler başlatılmıştır” denildi.



Hayvanseverlerin isyanı



İzmir Bornova'da büfecinin beslediği kedinin üniversiteli U.G. tarafından tekmelemip, ardından ayakla ezilerek öldürülmesinin ardından olayın yaşandığı yerde toplanan 100 hayvansever protesto gösterisi yaptı.



Olayın Meydana geldiği Bornova Küçükpark'daki Takıl Kafe önünde toplanan 100 hayvansever, kediyi öldüren Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi U.G.'nin Facebook sayfasından aldıkları fotoğraflarının üzerine ‘Kedi Katili’ yazısı yazarak eylem yerinde dağıttı. Hayvenseverler olayın yaşandığı yere yakın oturan ve sivil polislerin beklediği U.G.'nin apartmanının önünde de protestolarını sürdürdü. Daha sonra topluca İzmir Adliyesi'ne giden hayvanseverler burada Cumhuriyet Savcılığı'na tek tek dilekçe vererek kediyi öldüren Üniversite öğrencisi U.G.'nin cezalandırılmasını istedi. Hayvansverler Cumartesi günü Konak Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar bir yürüyüş düzenleyeclerini de dile getirdi.



Grup adına açıklama yapan Sibel Altun, şunları söyledi:



“Bir cani, masum bir canlıyı acılar içinde, işkence çektirerek öldürmüştür. Yasaların yetersizliği yüzünden aynı gün serbest bırakılmıştır. Bu masum canlının hesabını kim verecek? Hayvan katilleri hunharca hayvanları katlederken, yetkililer daha ne kadar sessiz kalacak? Allahın yarattığı bu canların yaşamına vahşice son vermenin bedeli sadece 600 TL'midir? Bu canilerin aynı muameleyi savunmasız çocuklara, yaşlılara, engellilere yapmayacağının garantisini kim verecek? Bu katillere gereken cezanın bir an evvel verilmesini, toplum huzur ve güvenliğinin sağlanması için para cezası yerine tutuklanmalarını talep ediyoruz. Bu insanlık ayıbının bir an evvel temizlenmesini yüce Türk adaletinden bekliyoruz.”



