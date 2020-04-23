T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kediye eziyet etmenin cezası 947 lira!

23 Nisan 2020 21:18

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kedinin kuyruğunu çekerek eziyet eden B.A.'ya, 947 TL idari para cezası kesildi.

B.A., yakaladığı kedinin kuyruğunu çekerken o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir kişi sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini topladı.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın talimatı üzerine Elbistan Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan araştırmada kimliği tespit edilen B.A.'ya Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü tarafından 947 TL idari para cezası kesildi.

(DHA)

ETİKETLER

kedieziyethayvan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24