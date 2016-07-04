Kedisinin yanan binada olduğunu zannedince sinir krizi geçirdi

Beyoğlu'nda metruk 2 katlı bir bina alev alev yandı. Yan binalara da sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kedisinin binada kaldığını ileri süren Emine Güler isimli kadın, sinir krizi geçirdi. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, Tarlabaşı Karanlıkbakkal Sokak'ta 2 katlı metruk bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan binadaki yangın, mahallede paniğe neden oldu. Yan binaların dış cephelerine de sıçrayan yangına, Beyoğlu ve Şişli itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bu sırada binada kedisinin kaldığını belirten Emine Güler isimli bir kadın, sinir krizi geçirdi. Kedisinin kurtulduğunu öğrenen Güler, daha sonra sakinleşti.

Yangına ilk müdahale eden itfaiye ekibinin yetersiz kaldığını ileri süren bazı vatandaşlar, itfaiye ekibine tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları uzaklaştırdı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.