Kedisini öldürüp videosunu paylaştı!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Edebiyat Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi C.A. kendi açıklamasına göre, 'yatağına pislediği' için kedisini 20 kiloluk damacanayla yaralayıp öldürdü. Bu olayı da videoya çekti ve sosyal medyadan yayınladı. Görüntülenen videoda can çekişen kedinin kendini koruyabilmek için dolabın altına saklandığı ve gencin ona yaklaşarak, ‘Sen daha ölmedin mi?’ demesi dikkat çekti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileri bu görüntüler üzerine C.A.’nın okuldan atılması için imza kampanyası başlattı.

C.A. yarıyıl tatili için gittiği Bartın'da gözaltına alındı ancak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olay üzerine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'de bir açıklama yaparak olayı kınadı.

Sosyal medyadan aldığı tepkiler üzerine C.A. Facebook hesabını kapatı. C.A. ile konuştuğunu söyleyen Twitter kullanıcısı ise, C.A.’nın kediyi evde o şekilde bulduğunu ve tıp okuyan bir arkadaşına göndermek için videoya çektiğini iddia etti.

HAYTAP: Suç duyurusunda bulunacağız

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin Çıtırık konuyla ilgili gerekli kurumlara müracaat için hazırlandıklarını ve gerekli hazırlıklardan sonra suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Görüntüleri kınayan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü ise C.A. hakkında inceleme ve soruşturma açtıklarını duyurdu. Öte yandan görüntülere tepki gösteren hayvanseverler de sosyal medya üzerinden örgütlenerek, ‘sokak hayvanlarına zarar verenlere hapis cezası istiyoruz’ sloganıyla 16 Şubat’ta Nişantaşı Kedili Sanat Parkı'nda eylem yapacaklarını duyurdu.

