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Yaşam

Kedisini öldüren üniversiteliye hapis istemi

Eskişehir'de, sahiplendiği kediyi işkence ederek öldürdüğü öne sürülen üniversiteliye 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

09 Mayıs 2014 23:37

Eskişehir'de geçici olarak sahiplendiği kediyi evinde bıçakladıktan sonra kafasını su damacanasıyla ezerek öldürdüğü öne sürülen ve görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki M.C.A. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi M.C.A., Eskişehir'deki Cafe De Kedi adlı işyerinden geçici olarak bir kedi sahiplendi.

Kediyi, geçen şubat ayında işkence yaparak öldürdüğü öne sürülen M.C.A. hakkında kedinin sahibi olan kafe işletmecileri ile hayvan severler cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Savcılık soruşturmayı tamamlayarak M.C.A. hakkında Eskişehir 4'üncü Asliye ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı avukat Buket Ünlü Hatip, üniversite öğrencisi M.C.A.'nın kendisine ait olmayan hayvanı öldürdüğü gerekçesiyle açılan davada 'mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis istendiğini, davanın ilk  duruşmasının 16 Temmuz 2014 tarihinde Eskişehir 4'üncü Asliye ceza Mahkemesi'nde başlayacağı söyledi.

Davada aralarında avukat Buket Ünlü Hatip, Cafe De Kedi adlı işyerinin sahipleri ile birlikte toplam 18 kişinin M.C.A.'dan şikayetçi oldu.

 

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