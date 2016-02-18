“Kedileri apartmana sokmayın” diyen yöneticiye bina sakininden ‘1000 pati gücü’nde cevap

Apartman yöneticisinin kedilerin apartmana girmemesini istediği duyuruya bina sakini veteriner öğrencisi bilimsel bir cevap verdi. Öğrenci, kedilerin 500 yıl önce insanlar tarafından evcilleştirdiğini ve tekrar vahşi hayatına dönmesini mümkün olmadığını belirttiği cevabında, “Zaten insanoğlu ne bir orman ne de avlanacak hayvan bırakmıştır” dedi. Öğrencinin verilen cevabı sosyal medyada ‘1000 pati gücünde cevap’ olarak yorumlandı.

Patiliyo'nun haberine göre, yöneticinin “Kapının kapatılmasına ve kedilerin içeri girmemesine dikkat edilmesi rica olunur (Kediler binayı pislekmektedir)” duyurusuna bina sakini öğrenciden verilen cevap şöyle:

Okuyamayanlar için kocaman kalpli öğrencinin yöneticiye cevabı şöyle; “Köpek türü günümüzden 15000 yıl önce, kedi türü ise 500 yıl önce insan tarafından kendi çıkarları için evcilleştirilmiştir. Köpeği avda kendisine yardım etsin, evi ve sürüyü korusun diye; kediyi iyi bir haşere ve fare avcısı olduğu için evcilleştirmişlerdir. Bu nedenler bu iki hayvan türünün kendi yemeğini bulması ve zor hava şartlarına dayanması çok düşük bir ihtimaldir.

Bu artık insanlığın görevidir. Bu nedenle hayvanları korumalı ve beslemeliyiz. Bir kedinin veya köpeğin tekrar ormana dönüp eski vahşi yaşamındaki gibi avlanmasını bekleyemeyiz. Zaten insanoğlu ne bir orman ne de avlanacak hayvan bırakmıştır.

Bir kedinin günlük mama ihtiyacı 75 gramdır ve hava soğudukça daha da artmaktadır. Çünkü kediler vücutlarını ısıtabilmek için çok fazla kalori harcarlar. Eğer yeterli besin alamazlarsa kendi vücutlarını ısıtamaz ve donarak ölürler. Bu nedenle üşüyen bir hayvanın apartmana girmesi ve çıkmak istememesi çok normaldir.