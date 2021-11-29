Kedi-köpek mamalarına bir haftada yüzde 30 zam

Türk lirasının rekor değer kaybı, enflasyon ve buna bağlı olarak ürün ve hizmetlere gelen zamlardan, kedi-köpek mamaları ve aksesuarları da etkilendi. Döviz kurlarında yaşanan yükselişin ardından kedi-köpek mamalarına yüzde 30 ile yüzde 40’a varan oranlarda zam geldi.

İzmit’te petshop işletmeciliği yapan Erhan Yazıcıoğlu; satış yaptığı ürünlerin her kalemine zam geldiğini belirterek zam gelmeyen ürünlerin çok az olduğunu, bazı ürünlere ise bir hafta içerisinde 2 defa zam geldiğini söyledi. Yazıcıoğlu, satışların da büyük oranda zamlardan etkilendiğini söyledi.

"Satışlar zaten düşüktü, dolar-euro kuru ile birlikte iyice düştü"

Yazıcıoğlu şöyle konuştu:

“Ürünlerimize kalem kalem hepsine zam geldi, gelmeyen çok nadir ürün var. Onlarda da yüzde 30’dan aşağı bir zam yok. Yüzde 30, yüzde 40 civarında bir zam var. İlk etapta gelen zamlar mamalara gelen zamlar. Aksesuara henüz ufak ufak zam gelmeye başladı. Yaş mama, kuru mama konserve, ödül mamaları. Özellikle bir grubun mamasına acayip bir zam geldi. O yüzden de satışlar da haliyle yüzde 25, yüzde 30 civarı düştü. Yeni ayla birlikte satışlar zaten düşüktü, dolar-euro kuru ile birlikte iyice düştü.” (ANKA)