'Kedi katili' için 3 yıl hapis istemi

T24 - İzmir'in Bornova İlçesi'nde bir büfe önündeki kolinin içinde yaşayan 'Yamuk' adlı kediyi tekmeleyerek öldürdüğü iddia edilen Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi U.G. hakkında üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.





Geçen Ekim ayında meydana gelen ve bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen, küçük kedinin 4 kişi tarafından tekmelenerek öldürülmesi, kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Görenlerin kanını donduran görüntüler, Bornova'da bir büfenin güvenlik kamerasınca, 8 Ekim sabahı çekildi. Büfesini açmaya gelen Ahmet Hüsnü Arda Damar, bir kutunun içinde beslediği kedinin yerinde kan izleri gördü. Güvenlik kamerasını inceleyen Damar, gece büfenin önüne ellerinde pitbull köpekle gelen bir grup gencin önce köpeklerini kedinin üzerine saldırtmak istediklerini, başaramayınca da birisinin kediyi tekmeleyip, başını de ezerek öldürdüğünü gördü. Büfeci görüntüleri polise verdi.

Olaydan sonra, kafasına basarak küçük kediyi öldürdüğü görüntülerden tespit edilen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi U.G., polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan U.G., küçük kedinin pitbull cinsi köpeğine saldırdığını ve bu saldırgan halinden etkilendiğini söyledi. Katledilen kedinin sahibi Ahmet Hüsnü Arda Damar, avukatı aracılığıyla, kedisini öldüren sanık hakkında savcılığa şikayetçi olurken, art arda basın açıklaması ve eylem yapan hayvanseverler ise kediyi canice öldüren kişinin cezalandırılmasını istedi.



Önce para cezası kesildi

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin yayınlanması, hayvanseverlerin suç duyurusunda bulunması ve Emniyetin işlem yapmasının ardından harekete geçen İzmir Çevre ve Orman İl Müdürlüğü de, U.G.'ye Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6'ncı Maddesi uyarınca 687 TL para cezası kesilmişti.

Bu arada U.G.'nin öğrenim gördüğü Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı da konuyla ilgili öğrenci U.G. hakkında yasal işlem başlattı. Dekanlık, bir kediyi tekmeleyerek öldüren öğrencileri hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca yasal işlem başlattılarını belirtti.

Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı, kamera görüntülerinde 4 kişinin görünmesine rağmen olayı U.G.'nin gerçekleştirdiği, diğerlerinin karışmadığını belirtti. Savcı, şüpheli U.G.'nin, şikayetçi Ahmet Hüsnü Arda Damar'ın sahibi olduğu bakımının, aşılarının ve kısırlaştırma işlemlerinin şikayetçi tarafından yapıldığı 'Yamuk' adlı kediyi tekmelemek ve başını ezerek öldürdüğü, şüphelinin bu suretle üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından, yargılamasının yapılarak mahkemece suçunun sabit görülmesi halinde eylemine uyan ceza yasası gereği 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

İzmir Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameden sonra sanık U.G., savcıya verdiği ifadesinde geceyi, "Kedinin öldüğünü görmedim. Benim evim olay yerinin tam karşısında olduğu için pencereden baktığımda olay yerinde kan olduğunu gördüm fakat kediyi göremedim, sanıyorum öldükten sonra kaldırmışlardı. Sabah olduğunda aklıma gece gördüğüm kanlı görüntü geldi ve istifra ettim. Arkadaşlarıma neler olduğunu sordum. Bana kediyi öldürdüğümü söyledi" diye anlattı.



Başka ülkede ağır ceza veriliyor

Büfeci Ahmet Hüsnü Arda Damar'ın avukatı "Savcılık makamının talep ettiğimiz ceza maddesinden dava açması ve mahkemenin de iddianameyi kabul etmesi önemlidir. Çaresiz, korumaya muhtaç olan bir canlının böylesine hunharca öldürülmesinin para cezası ile geliştirilemeyeceğini düşünüyoruz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da ve İngiltere'de buna benzer suç işleyenlere ağır hürriyeti bağlayıcı cezalar verilmektedir. Bu örnek kararları da mahkemeye sunacağız. Bu tür cezalar örnek teşkil edip suç oranlarını düşürmüştür. Ayrıca yapılan araştırmalar hayvanlara yönelen şiddetin ilerleyen yıllarda insana yöneldiğini de kanıtlamaktadır" dedi. Sanık U.G. önümüzdeki günlerde hakim önüne çıkacak.



Ceza Maddesi. TCK 151/1-2



(1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.