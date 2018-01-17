Kedi kasabasında nüfus arttı

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 dönüm alan üzerine kurulu Kedi Kasabası\'nda ilk yıl 200 olan nüfus bu yıl itibarıyla 455\'e yükseldi. Sokak kedileri kısırlaştırılıp rehabilite edilerek Kedi Kasabası\'ndaki doğal yaşam alanlarında barınıyor. Ayrıca rehabilite kapsamında kedilerin klasik müzikle eğitilmesi için de çalışma yapıldığı belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nin içinde 10 dönümlük bir alan, 2 yıl süren çalışmanın ardından 2015 \'de \'Kedi Kasabası\' yapıldı. Alan içerisine kedilerin tekli ya da çoklu halde kalabilecekleri ahşap barınaklar yerleştirildi. Alana kediler için ahşap köprü, salıncak gibi oyun alanları da yapıldı. Geçen yıl alan genişletilerek 20 dönüme çıkarıldı. Sokak kedileri tesise getirilerek önce kısırlaştırılıp ardından alışma dönemini geçirecekleri bölüme yerleştirildiği belirtildi. Daha sonra ise kedi kasabasının nüfusuna dahil edildiği ifade edildi. Yapılan çalışmalar ile kedi kasabasındaki nüfusun her geçen ay arttı. İlk yıl kasabada 200 kedi bulunurken bu yıl itibariyle nüfus 455\'e yükseldi. Sokak kedilerinin yanında bazı vatandaşların evcil hayvanlarının bakımını gerçekleştirememeleri halinde kedilerini buraya getirdikleri belirtildi. Ayrıca kedi kasabasında bulunan kedilerin de hayvan severler tarafından sahiplenildiği ifade edildi.

SOKAK KEDİLERİ İÇİN YAPILDI

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nurhan İşler, kedi kasabasındaki nüfusun her geçen gün arttığını söyleyerek \"Kedi kasabamızda, kedilerimiz için çeşitli oyun alanları barınma noktaları oluşturduk. Burası sokak hayvanları için oluşturduğumuz bir hizmet alanı. Sokak kedileri buraya getiriliyor, kısırlaştırıyor. Daha sonra bu hayvanların geriye dönmesi ilkesinde kanuni karşılığı ancak geri döndüklerinde yaşam mutluluğunu çok yakalayamadıklarını gördük.Onlara burada bir alan tahsis ettik. Onların arzu ettiği yaşam fırsatını burada verdik. Geçen süre içinde şunu gördük ki hayvanların doğal yaşam alanı içinde burada istekleri yerine getirildikten sonra kimseye zarar vermeden yaşamlarını devam ettirebiliyorlar. Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi kısırlaştırılmış rehabilite edilmiş hayvanlarımızı sahiplendirerek bir aileye kavuşmalarını sağlamak. Bu amaçla da çeşitli çalışmalar yapıyoruz\" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

KEDİLERE KLASİK MÜZİKLİ REHABİLİTASYON\'

\"Hayvanları müzikle eğitmeye çalışıyoruz. Bir müzik melodisinde yemek zamanı, diğer müzik melodisinde ise gezme saati olarak oluşturmaya çalışıyoruz. Kediler de buna uyum sağlamaya başladı. Şuan klasik müzikle bunu yapmaya çalışıyoruz. Klasik müzikle daha uyum sağladıklarını gördük. Farklı farklı müzikler de deniyoruz ama klasik müzikle hayvanlarımızın daha mutlu huzurlu olduklarını gördük. Kediler için müzikli bir sistem kurmaya çalışıyoruz\"



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