Ceyda Torun’un İstanbul’daki kedileri anlatan filmi ‘Kedi’ 9 Haziran’da gösterime girecek. Film, Başka Sinema dağıtımıyla gösterimde olacak.
27 Ocak – 6 Şubat tarihlerinde İsveç’te düzenlenen 40’ıncı Göteborg Film Festivali’nde gösterildi. Çeşitli festivallerde sergilenen, Kedi eleştirmenlerden geçer not aldı.
60 incelemenin değerlendirildiği eleştiri topluluğu sitesi Rotten Tomatoes’ta yüzde 97’lik bir yüzde yakaladı ve 10 üzerinden 7.8 puan aldı.
21 incelemenin değerlendirildiği Metacritic’te ise 100 üzerinden 79 puan aldı ve ‘genellikle olumlu yorumlar’ statüsüyle listelendi.