-KEÇİÖREN'DE ''CEPHANELİK'' GİBİ EV ANKARA (A.A) - 30.07.2010 - Keçiören'de meydana gelen bir yaralama olayının ardından iki eve baskın düzenleyen polis, 10 pompalı tüfek, 1 tabanca ve çok miktarda fişek ele geçirdi. Ovacık Mahallesi 562. sokakta oturan Halil Ö, dün gece aralarında husumet bulunan komşusu Mehmet Ali Yerlikayalı'yı pompalı tüfekle yaraladı. Polisin söz konusu evde yaptığı aramada, 2 pompalı tüfekle bir 7.65 milimetre çapında tabanca ele geçirdi. Halil Ö'nün Bağcı Caddesi'nde de bir evi olduğunu tespit eden ekipler, buranın çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Evde yapılan aramada, 8 pompalı tüfekle 500'e yakın tabanca ve tüfek mermisi buldu. Zanlı gözaltına alınırken, ele geçirilen tüfeklerle tabanca incelenmek üzere Polis Kriminal Bölge Laboratuvarına gönderildi.