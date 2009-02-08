Keçinin genlerini değiştirip ilaç yaptılar

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), genleri değiştirilmiş bir hayvandan yapılan bir ilaca ilk kez onay verdi.



ABD’de "ATryn" adıyla piyasaya çıkacak olan ilaç, antitrombin adlı proteine yeterince sahip olmadığı için kanı pıhtılaşan hastalarda kullanılıyor. Söz konusu ilacın üretilebilmesi için, bir keçinin DNA’sı laboratuar ortamında özel olarak değiştirildi. Keçi ve insan DNA’sı karıştırılarak, keçinin süt bezleri, insana özgü antitrombini üretebilecek hale getirildi. Böylece keçinin sütünden ilacın hammaddesi elde edilmeye başladı.



İlaç olarak kullanılacak maddeleri hayvan vücudunda üretmek, sentetik yöntemlere göre hem daha hızlı, hem de daha ucuza maloluyor. Örneğin onaylanan ilaçta kullanılan antitrombin, bağışlanan insan kanından da elde edilebiliyor. Ancak ABD’deki bütün kan bağışlarından antitrombin elde edilse bile, toplam miktar yılda 100 kg’ı ancak buluyor. Oysa aynı miktara 150 keçi sağılarak ulaşılabiliyor. Üretici şirket GTC Biotherapeutic’in elinde, ilaç yapımına adanmış 1500 keçi var.

