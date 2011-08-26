-Keçeli: ''Kondisyon elde edersek gruptan çıkarız'' İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Metin Keçeli, UEFA Avrupa Ligi'nde Stoke City, Dinamo Kiev ve Maccabi Tel-Aviv ile yer aldıkları (E) Grubu'ndaki şanslarını değerlendirerek, gerekli kondisyonu elde etmeleri halinde bu gruptan çıkacaklarını iddia etti. Keçeli, grupta zorlu takımlar bulunduğunu vurgulayarak, ''Dinamo Kiev'i zaten iyi biliyoruz. Stoke City, İngiltere'nin bilinen çok köklü kulüplerinden birisi. Maccabi Tel-Aviv daha önce de bize rakip olmuştu. Yükselen İsrail futbolunun temsilcisi. Zorlu maçlar oynayacağız. Yalnız bizim kadromuz geniş ve güçlü. Çok yetenekli, klas ve tecrübeli oyuncularımız var. Biz gerekli kondisyonu önümüzdeki 20-25 gün içinde elde ettiğimiz zaman bu gruptan çıkarız'' diye konuştu. Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa'daki hedefiyle ilgili olarak ise Keçeli, ''Beşiktaş her zaman hedefi, gidebileceği en yüksek yer olarak koyar. Biz kazanılan her maça bakarız. Bunun da bizi nereye götüreceğini göreceğiz'' ifadesini kullandı. İkinci başkan Metin Keçeli, dün Spor Toto Süper Lig'in, bugün de UEFA Avrupa Ligi'nin kuralarının çekildiğini vurgulayıp, taraftarlara şu mesajı verdi: ''Artık futbol başladı. Biz tekrar futbola döneceğiz. Taraftarımız bizim çok etkili gücümüzdür. Başka takımların, kulüplerin taraftarına benzemezler. Gerçekten 12. oyuncu gibi takıma katkıda bulunur. Onların desteği bizim için çok önemlidir. Sadece ve sadece Beşiktaş'ı desteklemelerini bekliyoruz.''