-Keçeli: Bursaspor'un iki hatasını affetmedik İSTANBUL (A.A) - 23.09.2011 - Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Metin Keçeli, Bursaspor'u 2-1 yendikleri maçta, oyuncularının rakiplerinin hatalarını iyi değerlendirdiğini söyledi. Keçeli, Bursaspor karşılaşmasının stres yükü ve heyecanı çok olan bir maç olduğunu vurgulayarak, ''Maç önce Bursaspor'a yöneldi. Ama onların iki hatasını affetmeyen oyuncularımız, maçı kazanmasını bildi'' dedi. Keçeli, bu galibiyetin Beşiktaş için çok iyi olduğunu kaydederek, ''Bursa deplasmanı, belki de en zorlu deplasmanımızdı. Rakibimiz sezona çok iyi başlamıştı. Bu galibiyetin çıkışımızın başladığı galibiyet olmasını umut ediyoruz. Böyle zorlu bir deplasmanda kazandığımız için çok mutluyuz'' şeklinde konuştu. Metin Keçeli, takımın yıldızı Quaresma'nın Bursaspor maçında kırmızı kart görmesinin kendilerini üzdüğünü, ancak Portekizli yıldızın önümüzdeki maçlarda da takımın en büyük silahı olacağını ifade etti. Metin Keçeli, istenmeyen olaylar nedeniyle ligin geç başladığını, yeni dönemde pazar-çarşamba maç oynamaya alışacaklarını söyledi. Ligde maçların 3 günde bir olmasının normal olduğunu dile getiren Keçeli, ''İstenmeyen olaylar nedeniyle lig 40 gün geç başladı. Pazar-çarşamba maçlarıyla böyle gideceğiz. Bu sıkışıklık olacak. Biz de Avrupa'daki liglere benzedik. Ayrıca ben bu play-off sistemini destekliyorum. Lige renk getirecektir'' ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mete Düren ise, dün bir sosyal paylaşım sitesinde açıklamalar yapan futbolcuları Guti Hernandez'in takımdan ayrılmayı düşünmediğini açıkladığını belirterek, ''Guti Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmediğini açıkladı. Her oyuncunun oynamak istemesi normal'' dedi. Guti'nin Bursaspor maçında yer almamasının teknik heyetin kararı olduğunu kaydeden Düren, ''Guti'nin iki maç arasında bel spazmı oldu. Belki şu anda antrenman eksiği var. Sonuçta teknik heyetin kararı. Anlayışla karşılamak lazım'' şeklinde konuştu.