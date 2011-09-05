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Spor

Keçeli: "Maccabi Tel Aviv maçı oynanacak" İSTANBUL (A.A)

05 Eylül 2011 17:05

-Keçeli: "Maccabi Tel Aviv maçı oynanacak" İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Metin Keçeli, İsrail ile gergin olan ilişkiler nedeniyle gündemde olan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maçıyla ilgili ne UEFA'dan, ne de Dışişleri Bakanlığı'ndan kendilerine şimdiye dek bir talep gelmediğini, karşılaşmanın Fiyapı İnönü Stadı'nda belirlenen tarih ve saatte oynanacağını söyledi. Metin Keçeli, siyasetle sporu ayırmak gerektiğini belirterek, ''Maç oynanacak ve herhangi bir problem çıkacağını zannetmiyorum. Maç günü güvenlik tedbirlerini daha da artırarak alacağımız kesin. Onların seyirci getirip getirmeyeceğini henüz bilmiyoruz, ancak biz misafir takım taraftarları için yer ayıracağız'' diye konuştu. Emniyet Müdürlüğü ile sürekli temas halinde olduklarını kaydeden Keçeli, ''Sıkı güvenlik tedbirleriyle herhangi bir olay çıkacağını zannetmiyorum. Taraftarlarımıza da çağrıda bulunacağız'' dedi.

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